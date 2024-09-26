“Bozkırın Tezenesi” Karabağlar’da türküleriyle anıldı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:14

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:14

Hayatının son dönemini Karabağlar’da geçiren Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı anma konserine, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kınay “Neşet Ertaş’ın Karabağlar ailesinden bir parça olması bizim için çok büyük gurur ve onur. Biz önümüzdeki yıllarda bunu daha çok göstereceğimiz ve duyuracağımız çalışmaları hep birlikte yapacağız. Neşet Ertaş iyi ki bu dünyadan geçmiş. İyi ki bizlere izler bırakmış” dedi.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Neşet Ertaş Parkı'nda düzenlenen konserde Tolga Gül’ün sesinden Ertaş’ın unutulmaz türkülerine eşlik eden Karabağlılar, zaman zaman hüzünlenirken zaman zaman coşkulu anlar yaşadılar.

Konser sonunda Başkan Kınay, türkülere nefes olan Tolga Gül ve ekibine fidan sertifikası vererek teşekkür etti.