Buca’da Balkanlar rüzgarı esti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:59

İzmir’de Buca Belediyesi tarafından Balkan kültürünü yaşatmak, iki coğrafya arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 11. Uluslararası Buca Balkan Festivali, bu yıl 14-15 Ekim tarihlerinde Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı festival, dopdolu bir programla geçti.

KENTTE KARNAVAL HAVASI ESTİ

“Balkanlar’ın Buca’sı Var” sloganı ile düzenlenen festival, 14 Ekim Cumartesi günü Demokrasi Meydanı’ndan Hasanağa Bahçesi’ne gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Bando ve yöresel gelin alma ritüelinin yer aldığı kortej, kentte karnaval havası estirdi. Ardından, Buca Belediye Başkanı Erkan Kılıç, Hasanağa Bahçesi’nde Balkan dernekleri tarafından kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

“BALKAN GÖÇMENLERİNİN YERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Festivalin açılış töreninde konuşan Başkan Erhan Kılıç, farklı renkleri ve kimlikleri kardeşçe bir arada tutan Buca’da, Balkan göçmenlerinin yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizi biz yapan kültürel zenginliğimizde Balkanlar’dan Buca’ya gelen hemşehrilerimizin büyük rolü var. Ama Balkanlar’dan bu topraklara gelen bir isim var ki, o isim dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bu topraklarda cumhuriyetin temellerini atarken, Balkanların hoşgörüsünün, demokrasinin, insan haklarının da tohumlarını ekmiştir” diye konuştu.

“ARTIK ACILAR YAŞANMASIN”

Tarihsel süreç içerisinde Balkan coğrafyasında yaşanan acılara da değinen Başkan Kılıç, “Biz bu festival aracılığıyla kardeşlik duygusunu yükseltmek, dünyaya ‘artık acılar ve dramlar yaşanmasın’ mesajını vermek istiyoruz” diye konuştu.

KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Daha sonra, Balkan Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve Ekrem-Erşan ikilisinin konseri festivale katılanlara keyifli dakikalar yaşattı. Balkan Yöresi Gösteri Topluluğu ve Güreler Rumeli Göçmenleri Derneği Halk Oyunları Topluluğu izleyicilerden tam not alırken, unutulmaya yüz tutmuş Rumeli türkülerini gün yüzüne çıkararak TRT repertuvarına kazandıran yorumcu Havva Karakaş da sevilen türküleri Bucalılar için seslendirdi.

BALKAN LEZZETLERİ YARIŞTI

Festivalin ikinci günü geleneksel Balkan lezzetlerinin yarıştığı yemek yarışması yapıldı. Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada, “sıcak yemek” kategorisinde etli yahni ile Gizem Akkuş, “hamur işi” kategorisinde kol böreği ile Aynur Şen, “tatlı dalı” kategorisinde ise Balkan aşuresi ile Emine Uçaner birinci oldu.

EN GÜZEL STANT SEÇİLDİ

Coşkunun hiç azalmadığı festivalde, Balkan Star Bando Ekibi’nin ardından sahne alan Evrim Ateşler ve Mübadele Korosu katılımcılardan büyük alkış aldı. Festivalde ayrıca, en güzel stant yarışması düzenlendi. Yarışmada “en güzel stant” unvanı İzmir Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin oldu. Festival, Balkan ezgilerinin güçlü yorumcusu Cenk Bosnalı konseri ile sona erdi.