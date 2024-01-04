Buca’da Belediye Lokantası açıldı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:53

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:53

İzmir’de Buca Belediyesi, sosyal dayanışma alanında farkındalık yaratacak yeni bir projeye daha imza attı. Belediye, kent merkezinde ihtiyaç sahipleri, esnaf ve öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Demokrasi Meydanı’na çok yakın bir noktada, Uğur Mumcu Caddesi’nde, Belediye Lokantası’nı hayata geçirdi. Her gün 500 kişiye hizmet verecek lokanta, hafta içi 11.30 ila 15.00 saatleri arasında açık olacak.

KÂR AMACI YOK

Bu hizmetten hiçbir kâr amaçlarının olmadığını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

“Buca bir üniversite kenti. Öncelikle öğrenciler ve maddi imkansızlıklar içerisindeki vatandaşlarımız bu lokantadan faydalanabilecekler. Üniversite öğrencilerimiz maalesef çeşitli nedenlerden dolayı sağlıklı beslenemiyorlar. Öğrencilerimiz karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Sabah gevrek, öğlen poğaça yiyorlar. Onlara tüm vitaminlerini dengeli bir şekilde alabilecekleri bir menü sunuyoruz”.

İLÇE BAŞKANI KAYA’DAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

Buca Belediye Lokantası açılışına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya projede emeği geçen herkese teşekkür ederek “ Başkanımız Erhan Kılıç’ın yaptığı bu proje ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiğini görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buca halkına çok önemli bir tesis kazandırdı” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN KALDI

Belediye Lokantası’nın ilk günkü menüsü öğrencilerden tam not aldı. Hem kaliteli hem de sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür etti.