Buca'da 'Cezaevi Yolu' açıldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:10

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:10

Buca Belediyesi, geleneksel iftar programını Barış Mahallesi’nde yeni açılan Cezaevi Yolu’nda gerçekleştirdi. İftar esnasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını müjdeleyerek, bu yol sayesinde Menderes Caddesi’ndeki yükün azalacağını söyledi.

HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ

“Hizmetin siyaseti olmaz” anlayışıyla cezaevinin kaldırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Bu çalışmalar sonucu Buca'mızı makus talihinden el birliğiyle kurtardık. Cezaevi'nin kentimize en büyük zararlarından biri de trafiği felç etmesiydi. Cezaevinin kaldırılması için görüşmelere başladığımız ilk günlerde söylemiştim: ‘Adnan Kahveci Caddesi'ni araç trafiğine kesintisiz açacağız’ diye. Bunun için cezaevi kaldırılır kaldırılmaz kollarımızı sıvadık, harekete geçtik. Cezaevi’nden dolayı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi’ni kesintisiz ulaşıma açmak için hızla çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarım günlerce emek verdi. Bugün nihayet imar yolunu ulaşıma açmış bulunuyoruz. Trafik yükünü çok önemli ölçüde azaltacak bu yeni yol, Buca’mıza hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Barış Pazar Yeri’ni de buraya, yolun üst tarafına taşıyacağız. Sizler de alışverişlerinizi daha konforlu bir şekilde yapabileceksiniz. Pazar yerinden doğan trafik kargaşasına da böylece son vermiş oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, kardeşliğin ve birlikteliğin sofrasında buluşan binlerce Bucalı oruçlarını dualar eşliğinde açtı. Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı alanda yöresel kıyafetleriyle servis yapan şerbetçi ve macuncu Bucalıların ağızlarını tatlandırdı. Semazenlerin ilahiler eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri ise izleyenleri büyüledi.