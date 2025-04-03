Buca’da öğrencilere ücretsiz diyabet sensörü

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:49

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:49

Buca Belediyesi, diyabet hastaları için yaşamsal öneme sahip diyabet sensör cihazlarını dağıtmayı sürdürüyor. Dünya Diyabet Günü’nde, ilçede yaşayan 0-18 yaş arası Tip 1 diyabet hastası 72 çocuğa diyabet ölçüm cihazlarını dağıtan belediye hemen ardından Buca’da okuyan veya ikamet eden 11 üniversite öğrencisine diyabet sensör cihazlarını ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen dağıtım törenine Buca Belediyesi bürokratları, ilgili firma yetkilisi Hakan Sezgin, gençler ve aileleri katıldı. Firma yetkilisi Hakan Sezgin, dağıtım öncesi bir sunum gerçekleştirerek ürün ve diyabet hastalığı ile ilgili değerli bilgiler verdi. Sezgin, sunumun ardından, cihazın nasıl uygulanacağını fiili olarak gösterdi.

“GENÇLERİMİZİN VE AİLELERİNİN YANLARINDAYIZ”

Gençler ve aileleri için hem fiziksel hem de duygusal anlamda zorlayıcı olan bu süreçte yanlarında olmak istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Çocuklarımızın hayatını az da olsa kolaylaştırabiliyorsak, ailelerimizin az da olsa yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere… Bu program sayesinde, aldığımız olumlu geri dönüşler de bizlere güç veriyor” diye konuştu.

AİLELER BUCA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİLER

Duyarlı davranışından dolayı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür eden aileler ise sensör kullanmanın bütçeleri açısından büyük maliyet gerektirdiğini ifade ederek, “Hastalığı cihazla takip ediyoruz. Sensörler bu hastalıkta adeta bizim elimiz, ayağımız. Maddi olarak çocuk okutmak zaten maliyetli, sensör cihazları da bir o kadar maliyetli. Bu anlamda bizlere destek veren belediyemize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.