Buca’da Ova’ya kapalı pazar yeri müjdesi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ova bölgesine kapalı pazar yeri yapılacağının müjdesini verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:38
Buca’da Ova’ya kapalı pazar yeri müjdesi
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İzmir’de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ova bölgesinde bulunan Gediz Pazar Yeri’ni ziyaret etti. 

Esnaf ve yurttaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Duman, her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini vurgulayarak, “Seçim döneminde sizlere hizmetlerimizi adalet ve hakkaniyetle gerçekleştireceğimize dair bir söz verdik. Bu sözün arkasındayız. Bugün de o nedenle buradayım, sizlerin yanındayım. Burada bana en çok gelen istek pazar yerinin kapalı olması yönünde oldu. Bunu değerlendireceğiz. En kısa zamanda Gediz kapalı bir pazar yerine kavuşacak. Pazarcımız, vatandaşımız mağdur olmayacak. Ova bölgemiz diğer mahallelerimiz gibi hak ettiğini alacak. Buca’yı hiçbir bölgeyi, hiçbir mahalleyi ayırmadan adaletli bir yönetimle yönetmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Duman, gezi sırasında Anneler Günü kapsamında kadınlara tek tek karanfil verdi ve Anneler Günü'nü kutladı. 


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