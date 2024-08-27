Bucalı gençler Ata'nın izinde

Yayınlanma: 27.08.2024 - 00:56

Güncelleme: 27.08.2024 - 10:22

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce başlattığı Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Şuhut’tan Kocatepe’ye düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne katıldı. Bucalı gençlerle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce attığı adımları yeniden atmak için Afyon Şuhut’ta bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, “Düşmanın Anadolu’yu işgal ettiği o karanlık günlerde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yeniden yaktığı bu büyük yürüyüşü anıyoruz” diye konuştu.

“BU YÜRÜYÜŞ GELECEĞİMİZE IŞIK TUTUYOR”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiç ayrılmayacaklarını vurgulayan Başkan Görkem Duman, şunları söyledi:

“Bizler, Bucalı gençler olarak, Şuhut’tan Kocatepe’ye uzanan bu yolu adımlarken, sadece fiziksel bir mesafeyi katetmiyoruz; aynı zamanda o günlerin zorluklarını ve vatan sevgisini yüreğimizde hissediyoruz. Her adımımızda, vatanın bağımsızlığı için canını feda eden kahramanlarımızı ve Atatürk’ün kararlılığını bir kez daha anıyoruz. Bu yürüyüş, geçmişi anmakla kalmayıp geleceğimize de ışık tutuyor. Atatürk’ün izinde ilerleyerek, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmakta kararlıyız. Bu onurlu yürüyüşte bizlere eşlik eden tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin ışığı altında yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”