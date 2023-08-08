Buca'nın parkları vandalların hedefinde

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:24

İzmir’in Buca Yıldız Mahallesi’nde bulunan çocuk parkının yakılmasının ardından vandallar bu defa da parklardaki su fıskiyelerine zarar verdi.

Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürerken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, halkın vergileri ile yoğun emekler harcanarak vatandaşın hizmetine sunulan parkların sürekli olarak vandalların hedefinde oluğunu söyledi.

Kılıç, “Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı tüm bu hizmetler onların vergileri ile yapılıyor. Tüm bu parklar vatandaşın ortak malı. Burada herkesin alın teri var. Bizler hizmete açıyoruz, bakımını yapıyoruz ama kimin parasıyla yapılıyor? Halkımızın parasıyla, hepimizin kazançlarından kesilen vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına nasıl zarar verir? “ diye konuştu.