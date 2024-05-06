Büyükpark’ta Hıdırellez coşkusu

Bornova Belediyesi, bereket, bolluk ve yeni başlangıçların simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i, Bornova Büyükpark’ta düzenlediği coşkulu şenlikle kutladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki renkli anlara sahne olan etkinlikte roman havası da oynadı. “Her günümüz ve gecemiz böyle neşe içinde geçsin” diyen Eşki, tüm dünya için barış diledi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:54
Büyükpark’ta Hıdırellez coşkusu
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İzmir’de Bornovalılar Hıdırellez coşkusunu Bornova Belediyesi’nin Büyükpark’ta düzenlediği şenlikte yaşadı. Binlerce Bornovalının Büyükpark’ı doldurduğu gecede, Roman sanatçıların coşku dolu müzik performansları, unutulmaz bir geceye dönüştü.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Roman havası oynayan Başkan Ömer Eşki, “Hızır İlyas Bayramınız, Hıdırellez kutlu olsun. Bornovalılar eğlenmeyi bilir. Bu gece yaşadığımız coşkuyla tüm İzmir’e bunu kanıtladınız, ‘Hıdırellez Bornova’da kutlanır’ dedirttiniz. Bunun için başta sizler olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Bornova Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, değerli meclis üyemiz Göksel Ceviz’e ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜM DÜNYA İÇİN BARIŞ DİLEĞİ

Dostluk ve barış mesajı veren Başkan Ömer Eşki, “Umarım her günümüz, her gecemiz böyle güzel geçer. Amacımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak. İnsanların barış içinde yaşadığı, savaşların olmadığı bir dünyayı ancak böylesi zamanlarda birlikte olup kenetlenerek inşa edebiliriz. Bu anlamda kan gölüne dönen dünyada bir huzur adası olarak Cumhuriyeti kuran ve bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Atatürk’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri” dedi.

KAYADİBİ’NDE 160 YILLIK GELENEK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kayadibi köyünde 160’ıncısı düzenlenen Geneleksel Hıdırellez Şenliği’ne de katıldı. Başkan Eşki, imece usulü hazırlanan köy yemekleriyle yüzlerce kişiyi bir araya getiren renkli şenlikte halay çekerek coşkuya ortak oldu.


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