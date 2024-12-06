Çarşı esnafı zorda

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 07:44

Kemeraltı Esnaflar Derneği Başkanı Semih Girgin, bölge esnafının içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, ekonomik sıkıntıların ve değişen tüketim alışkanlıklarının Kemeraltı’na olan etkilerini anlattı. Girgin, esnafın artan masraflar ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı.

‘YILBAŞI ÖNCESİ HAREKETLİLİK YOK’

Girgin, yılbaşı öncesinde beklenen hareketliliğin bu yıl da yaşanmadığını belirterek, “Maalesef yılbaşı alışverişimiz yok. Geçen yıl da böyleydi. Ekonomik şartlar, pandeminin etkileri ve değişen tüketim alışkanlıkları Kemeraltı’ndaki canlılığı azalttı. İnsanlar önce ev ve aile masraflarını karşılamaya çalışıyor. Fazla bütçe ayırabilenler ancak çarşıya iniyor” dedi. Girgin, Kemeraltı’nın AVM’ler ve e-ticaret karşısındaki avantajlarına dikkat çekerek, bölgenin 2500 yıllık geçmişiyle hala önemli bir çekim merkezi olduğunu belirtti. Ancak, bölgenin altyapı sorunları ve profesyonel planlama eksikliklerinin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Girgin, esnafın yalnız bırakıldığını, artan masraflar ile sınırlı kredi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Kemeraltı Esnaflar Derneği Başkanı Semih Girgin

“ALIM GÜCÜ DÜŞÜK”

Son olarak, Kemeraltı’nın benzersiz hikayeleri, geçmişi ve sıcak atmosferiyle İzmir için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Girgin, yetkililere bölge için uzun vadeli planlamalar yapma çağrısında bulundu. Kemeraltı’nda tekstil ürünleri satan esnaf, insanların alım gücünün düşüklüğünden yakınarak, “Ekonomi berbat. İnsanların alım gücü yok. Yazın biraz iş yapabiliyoruz ama bu da turistler sayesinde oluyor. Ancak şu sıralar işler durgun. Yerli halk sadece çarşıyı geziyor” dedi. Esnaf, belediyenin Kemeraltı’nın üstünü kapatma projesini desteklediğini de belirtti. Kuruyemişçi esnafı da son iki yıldır işlerin kötüye gittiğini aktararak, “Pandemiden sonra işlerimiz yarı yarıya düştü. Şu anda yılbaşı öncesi hiçbir hareketlilik de yok. İnsanlar ekonomik sıkıntılar yüzünden alışveriş yapamıyor. Emekliler maaşları sebebiyle zaten hiç uğramıyor. Kiraları ödemekte zorlanıyoruz ve pazarda bile alışveriş yapmak zorlaştı” diye konuştu.

“ÖZEL GÜNLERİN ANLAMI KALMADI”

Bir kuyumcu esnafı ise özel günlerdeki alışveriş hareketliliğinin neredeyse tamamen kaybolduğunu belirterek, “Yılbaşı veya özel günlerde artık alışveriş olmuyor. Gelenler sadece fiyat sorup gidiyor. AVM’lerdeki markalar tercih ediliyor, ancak bizim ürünlerimizle onların ürünleri arasında kalite farkı yok. Buna rağmen insanlar marka isimlerine daha fazla para ödüyor” dedi. Kuyumcu esnafı ayrıca turizm hareketliliğinin Kemeraltı’na olumlu bir etkisi olmadığını dile getirerek, “Gemilerle gelen turistler çarşıyı dolaşıyor, döviz bozdurup gidiyorlar. Alışveriş yapan çok az” şeklinde konuştu.