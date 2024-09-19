Cemil Tugay: Bizim için değerlisiniz

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü’nde kentte faaliyet gösteren şehit yakını ve gazi derneklerinin temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, şehit yakını, gaziler ve ailelerine ulaşmada derneklerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Dernek temsilcileri Başkan Tugay’a destekleri için teşekkürlerini sundu.

Başkan Tugay, “Mutlaka eksiğimiz, gediğimiz vardır, onun için kusura bakmayın ama daha iyisini beraber başarabiliriz diye düşünüyorum. Dernek olarak sizden beklentimiz gazilerimizle, şehit yakınlarımızla aramızda köprü olmanız. Bizim için değerlisiniz. Önümüzdeki aylarda, yıllarda gazilerimiz için daha çok hizmet üretmek istiyoruz. Sizler de biraz bize yol gösterirseniz sevinirim” dedi.