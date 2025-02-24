Cemil Tugay: Çalışacağız şehrimizi kalkındıracağız

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki günlük Ödemiş programı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın ev sahipliğinde Belediye Kültür Merkezi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay ihtiyaç ve talepleri dinleyerek tek tek not aldı. Toplantının açılışını yapan Başkan Tugay, “Köyünüzü, mahallenizi sizin tanıdığınız gibi biz tanıyamayız. Önemli olan insanlarımızın mağdur olduğu acil ve öncelikli işleri gecikmeden fark etmemiz ve gerekeni yapmamızdır. Sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Beni ve benimle birlikte Büyükşehir’de görev yapan arkadaşlarımızı mesai arkadaşınız gibi görmenizi isterim. Hepimiz aynı uğraş içindeyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi yaşamaları için hizmet götüren kişileriz. Hiç kimseyi kimseden ayırmadık. Kırsal bölgelerimizde biraz daha fazla hizmet beklentisi olduğunun farkındayız. Oralarda daha çok çalışacağız” dedi.

“BİRİNCİ AĞIZDAN DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise “Ödemiş çok büyük bir ilçe. 99 mahallemiz var. Muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerdeki sorunları, sıkıntıları birinci ağızdan değerlendirmek istiyoruz. Programa aldığımız çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu. Taleplerini ileten muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“KOOPERATİFLEŞMEYİ DESTEKLİYORUZ”

Başkan Dr. Cemil Tugay, ayrıca Ödemiş Cumartesi Pazarı’na giderek üreticilerle bir araya geldi. Ödemişlilerle de sohbet eden Başkan Tugay, “Bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız” dedi. Başkan Tugay, daha sonra Konaklı Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Faruk Erdiş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda kalkınmayı ve kooperatifleşmeyi desteklediklerini belirten Başkan Tugay, her konuda yardıma hazır olduklarını aktardı. Başkan Tugay’a eşlik eden Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ve belediye bürokratlarından oluşan heyet kahvehane ziyaretleri de gerçekleştirdi. Başkan Tugay, Konaklı’daki kahvehane ziyaretinde Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın babası Ali Turan’la da sohbet etti. Başkan Tugay’ın, “İlçe belediye başkanınızdan memnun musunuz?” sorusuna baba Turan, “Hiç memnun değilim. Yüzünü göremiyoruz. Çok çalışıyor” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

BADEMLİ HALKINDAN ÇİÇEKLERLE ULAŞIM TEŞEKKÜRÜ

Ovakent ve Bademli’de de kahvehane ve esnaf ziyaretleri yapan Başkan Tugay, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hurşit Nallı ve yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Bademli halkı tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Tugay’a, 1 Mart’tan itibaren Ödemiş Bademli arasında ulaşımı sağlayacak ESHOT seferi için de çiçeklerle teşekkür edildi. Başkan Tugay, Ödemiş programını Ovakent Bademli Fidancılık Kooperatifi Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaretiyle noktaladı. Meyve fidancılığıyla ilgili inovatif çalışmalar yapan merkezi gezen ve çalışmaları inceleyen Başkan Tugay, memnuniyetini ifade etti.

“İZMİR’İN GURURU”

Ödemiş programının sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, Ödemiş ve çevresinin Türkiye’nin tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek “Tarım ve hayvancılıkta insanı gerçekten çok etkileyen bir üretim üssü. Bademli bölgesi Türkiye’deki tüm meyve fidanlarının yüzde 50’sinin, yani yarısının üretildiği bir üs. Bademli Kooperatifi’nin doku kültürüyle fidan ürettiği tesisi ziyaret ettik. Aşama aşama doku kültürü yöntemiyle çok nitelikli, sağlıklı, dayanıklı fidanları nasıl ürettiklerini gördük. Gerçekten gurur verici. Bu hale geldiysek İzmir Büyükşehir Belediyesi katkısı var dediler. Onların alım ve destekleriyle bu hale geldik dediler. Bu ilişkinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini, bu bölgede yeni açılacak tesislerle birlikte tarımı daha fazla desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çalışacağız. İlçe belediye başkanlarımızla bu süreci takip edeceğiz. Şehrimizin kalkınması, insanlarımızın bu çalışmalar üzerinden istihdam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise “Başkanımıza bu program için, bizimle yakından ilgilendiği için teşekkür ederiz. Bizi buraya getiren kooperatiflerdir, sahip çıkmamız gereken üreticilerle beraber kooperatiflerdir. Örgütlü güce her zaman ihtiyacımız var” dedi.