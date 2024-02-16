Cemil Tugay İzmir'de halkın desteğin alacak mı?
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’e Ege'nin gündemini değerlendirdi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalan siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tuttu.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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