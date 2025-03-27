Cemil Tugay: Kol kola girince her şey çözülür

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesi kentin yeşil alanlarında gece gündüz emek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeliyle bayramlaştı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yerleşkesinde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik eşlik etti.

“BİR AİLENİN FERTLERİ HİÇBİR ZAMAN BİRBİRLERİNİN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTEMEZ”

Bayramlaşmada konuşan Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm yapısıyla kocaman bir ailedir. Personelimizi ailemden biri gibi görüyorum. Selamımda da, sarılmamızda da farklı bir duygu hissediyorum. Bu sadece bir başkanın hissedeceği duygu değil, belediyedeki tüm çalışanların birbirlerine karşı hissedeceği duygu olmalıdır. Bu güzel ailenin bir parçası olarak birbirinin iyiliğini isteyen, iyiliği için mücadele eden insanlar olmamız lazım. Bu birlik duygusundan çok önemli başarılar, zaferler çıkacağını düşünüyorum” dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK PARTİSİ TÜRKİYE’DİR”

Konuşmasında ülke gündemine de değinen Başkan Tugay, siyasi mücadelenin gerçekleri anlatma ve mücadele işi olduğunu ifade ederek, “Hem gerçekleri anlatan, yaşayışıyla örnek olan insanlar olacağız hem de yaptığınız hizmetlerle ülkeyi yöneteceğimiz zaman ne kadar güzel işler yapacağımızı göstereceğiz. Bu hikaye sadece bir siyasi partinin olamaz. Hepimizin ortak bir partisi olması lazım o da Türkiye partisi. Türkiye partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk bu ülkedeki insanların kendini yönetecekleri seçecek şekilde bir sistem kurmuş ve o şekilde onurlandırmıştır. Siz bu ülkenin eşit vatandaşlarısınız. Hepinizin seçme seçilme hakkı var. Yasalardan gelen insan haklarınız var. Türkiye, herkesin ortak partisi olmalıdır. O partinin üyelerinin hepsi, bu ülkenin tüm vatandaşlarına özellikle gençlerine sahip çıkmalı onlar için üzerine düşeni yapmalıdır” diye konuştu.

BAŞKAN TUGAY’DAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Tüm çalışma arkadaşlarının bayramını kutlayan Başkan Tugay, “Biraz keyfimiz kaçık, umudumuz azalmış hissedebiliriz ama hepimiz ayrı ayrı güçlüyüz. O güç bir araya geldiğinde bambaşka bir şey çıkar ortaya. Birbirinizin koluna girdiğinizde her şeyin dünyada çok daha kolay çözülebildiğini göreceksiniz. Ben sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Yaptığınız çalışmalar ve emekler için İzmir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Gelecek günlerin iyi olması için çok çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde güzel günlerde bir arada olalım” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMLAR ÜLKEMİZE NEŞE VE MUTLULUK GETİRSİN”

Bayramlaşmada konuşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği çok önemli günler olduğunu belirterek, personele aileleriyle birlikte mutlu bayramlar diledi.

İşçiler adına söz alan DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Ülkemizdeki hukuksuzluğa karşı günlerdir alanlarda, sokaklarda mücadele ediyoruz. Bu zor günlerde başkanımız burada bizlerle bayramlaşma için bir araya geldi. Ben şahsım ve sizler adına bu buluşmadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise “Bu bayram birlik ve beraberlik bayramı. Bu bayram Türkiye’ye mutluluk, neşe ve güzel günler getirsin. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.