Çerçioğlu: Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 98. yıldönümü kapsamında bir mesaj yayımladı. Çerçioğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip kadınlarımıza pozitif ayrımcılıkla yaklaşarak, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde özgürce ve daha fazla yer alabilmelerini sağlayacak hizmetler üreterek sahip çıkıyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:10
Çerçioğlu: Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı. 

Çerçioğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

Göz Atın
Aydın’da sezon erken bitti! Sadece 2 ay sürdü...

Aydın’da sezon erken bitti! Sadece 2 ay sürdü...
Boşanma sürecinde katledilen Hülya Şellavcı davası Meclis gündeminde

Boşanma sürecinde katledilen Hülya Şellavcı davası Meclis gündeminde

“Cumhuriyetimiz, adımlarının atıldığı ilk günden itibaren büyük devrimlere imza atmış ve bunları da inançla uygulamıştır. Bu devrimlerden belki en önemlisi Medeni Kanun'un kabulü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen bu köklü değişiklikle, sosyal alanda kadın-erkek eşitliği anlayışının temeli atılmış ve kadınlarımız o zamana kadar sahip olmadıkları haklara kavuşmuşlardır.

Medeni Kanun’un kabul edildiği 17 Şubat 1926 tarihinden sonra kadınlarımız daha özgür ve eşit olmuşlardır.

Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip kadınlarımıza pozitif ayrımcılıkla yaklaşarak, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde özgürce ve daha fazla yer alabilmelerini sağlayacak hizmetler üreterek sahip çıkıyoruz. Bu hizmetlerimize sahip çıkmaya ve önümüzdeki dönemde de artırarak uygulamaya devam edeceğiz.”


aydın haberleri Özlem Çerçioğlu haberleri Türk Medeni Kanunu haberleri Kadın haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!
Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?

Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!
MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı

MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı
Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu

Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...

Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek