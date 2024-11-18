Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Fethiye’yi büyüledi
Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Ege’den Akdeniz’e Türküler” konseri ile izleyicilere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı.
Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezinde düzenlenen “Ege’den Akdeniz’e Türküler” temalı Türk Halk Müziği konseri Fethiyeli türkü severlerin beğenisini aldı. Konserde, Fethiye Belediyesi Kültür Müdürü Halime Ok, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Osman Uysal’a Fethiye’nin yetiştirdiği bir sanatçı olmasının yanında ayrıca Çeşme ile Fethiye arasında bir kültür köprüsü kurmuş olmasının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Osman Uysal ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya bu kültür hizmetine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Uysal, bu konserlerin karşılıklı bir şekilde devam ederek Türk Halk Müziği’nin ve halk kültürünün yaşatılmasında azimle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Konserin ardından Fethiye Belediyesi yetkilileri tarafından Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na çiçek takdim edildi.
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