Çeşme Belediyesi’nden ‘fahiş fiyat’ denetimi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:23

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:23

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çeşme Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihi gibi kritik unsurlar tek tek incelendi.

Ürünlerin kasa ve reyon fiyatları arasında uyum olup olmadığını titizlikle kontrol eden ekipler, haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ürünlerin fiyat karşılaştırmasının yanı sıra halk sağlığını korumak adına son kullanma tarihi kontrollerini de gerçekleştirdi. Kasa ve reyon fiyatlarında uyuşmazlık görülen işletmeler, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne; son kullanma tarihi geçen ürünleri raflarında bulunduran işletmeler ise İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi. Bunun yanı sıra ürünlerin hijyen standartlarına uygunluğunu da gözden geçiren ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

“SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE ADİL BİR ÇEŞME İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, denetimlerin halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki işletmeleri titizlikle denetleyerek hem haksız kazancı önlemek hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halkımızın, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla çalışıyor. Çeşme’de herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği bir ortam oluşturmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sağlıklı, güvenilir ve adil bir Çeşme için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.”