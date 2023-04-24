Çeşme’de 23 Nisan Selda Bağcan ile kutlandı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 14:01

Güncelleme: 24.04.2023 - 14:04

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Çeşme Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Çeşme Amfi Tiyatro’daki etkinliklerle sürdü. Çeşme Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinliklere Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu’nun söylediği şarkılar renk kattı.

Çeşme Belediyesi Masal Evi’nin minik öğrencileri şenlikte günün anlam ve önemine uygun gösteri yaptı. Şenlikte şiirler okundu, şarkılar söylendi. Süper kahramanlardan yüz boyama etkinliklerine büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan’da çocuklar popcorn, pamuk helva ve dondurma ikramı ile doyasıya eğlendi.

SELDA BAĞCAN EN SEVİLEN ŞARKILARINI ÇEŞMELİLER İÇİN SÖYLEDİ

23 Nisan kutlamaları kapsamında Mustafa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Selda Bağcan konser verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere katılan yüzlerce kişi katıldı. ‘Yalan dünya’, ‘yaz gazeteci yaz’, ‘tatlı dillim’ gibi unutulmaz parçaları seslendiren Bağcan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

ORAN: YAŞAYAN EFSANEYİ ÇEŞME’DE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Selda Bağcan’ı Çeşme’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ulusal Egemenliğimizin 103. yılında çok anlamlı oldu bu konser. Yaşayan efsaneyi Çeşme’de ağırladık. Yeryüzündeki cennet Çeşme Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet’in kalesi Çeşme’de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ulusal Egemenliğimizin 103. yılı kutlu olsun. İzmir’in dağlarında çiçekler açmaya başladı. Gümgür gümbür bir bahar geliyor.” dedi.