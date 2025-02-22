Çeşme’de ilk doğal gaz verildi!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:03

Güncelleme: 22.02.2025 - 00:03

Çeşme Belediyesi ve İzmirGaz iş birliği ile pilot bölge olan Musalla Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sonucu, Çeşme ilk kez doğal gaz ile buluştu. Çeşme’ye doğal gaz verilmesi açılış törenine; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşları, oda ve dernek temsilcileri ile Musalla Mahalle Muhtarı Önder Soma ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, “Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak Çeşme'ye doğal gazı getireceğimin sözünü vermiştik. Bugün, Musalla Mahallemizde Çeşme’nin en önemli altyapı yatırımlarından birinin hayata geçmesine vesile olmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Seçilmemiz üzerinden daha bir yıl geçmeden verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu paha biçilemez” dedi.

“MUSALLA MAHALLEMİZE DOĞAL GAZ GELMİŞTİR”

Çeşme Belediye Başkanı olarak İzmirGaz ile uyumla tüm süreci yönetmek adına sayısız toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Denizli, “Bu süreçte, İzmirGaz toplamda 10 km uzunluğunda doğal gaz hattı döşedi. Doğal gaz çalışmalarında ilk kazmanın 23 Ekim tarihinde vurulduğu haberini tüm kentimizle paylaşmıştık. Bugün itibarıyla Musalla Mahallemizde doğal gaz abonmanlıklarını tamamlayan tüm komşularımızın evine doğal gaz gelmiştir” dedi.

“MAHALLEMİZ YEPYENİ YOLUNA da KAVUŞMUŞTUR”

İzmirGaz’ın kazdığı ve doğal gaz boru hatlarını döşediği yolların tamamının Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı yol çalışması ile kapatıldığını da ifade eden Denizli, “Bugüne kadar Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz 20.000 metrekare sıfır parke taşını yollarımıza döşemiştir. 30.000 metrekare daha parke taşıyla yollarımızı yepyeni ve sıfır bir hale dönüştürmektedir. Bu yatırımın maliyeti, Çeşme Belediyemiz tarafından Musalla Mahallesi'ne 50 milyonluk bir yatırımdır. Mahallemiz hem altyapı konforuna hem de sıfır taşlarla döşenmiş yepyeni yoluna kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL GAZIN ÇEŞMEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

Çeşme Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Çeşme’nin modern altyapı yatırımlarıyla daha yaşanabilir daha konforlu bir hale gelmesi için göreve geldikleri ilk günden bu yana ara vermeksizin çalıştıklarını söyleyen Başkan Denizli, şunları kaydetti:

“Bu önemli hizmetin gerçekleşmesinde katkı sağlayan ilgili bakanlıklara, İzmirGazın kıymetli yönetim ve saha ekiplerine, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü emekçilerine ve bu süreci en başından beri bizlerle takip eden muhtarlarımıza ve Musalla Mahallesi Muhtarımız Önder Soma'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Doğal gazın Çeşme’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmetin bütün kentimize en hızlı şekilde ulaşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Açılış töreninin ardından Başkan Denizli, Musalla Mahallesi'nde doğal gazın verildiği ilk evi ziyaret ederek, doğal gaz kombisini açtı. Denizli, hizmetin tüm Çeşme’ye hayırlı olmasını diledi.