Çevre avukatı Remzi Kazmaz beraat etti

Yayınlanma: 11.03.2025 - 08:53

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:06

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Güvercinlik Mahallesi’nde kurulmak istenen Rüzgar Elektrik Santralleri için 21 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında yöre halkının avukatı Remzi Kazmaz’ın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine “Siz vatan hainleri, proje yandaşları. Hangi taraftan olduğunuz belli” dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlilerine hakaret" iddiasıyla dava açılan Kazmaz’la ilgili beraat kararı çıktı. Kazmaz, Muğla Çevre Platformu üyeleri ve Kızılağaç mahalle sakinlerinin de takip ettiği duruşma sonrası, “Bodrum'da bugün tarihi bir olay yaşadık. Doğayı savunduğumuzdan dolayı uzun zamandan beri yargılanıyorduk Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Toplanan deliller, okunan rapordan sonra mahkeme bugün kararı verdi. Sadece suçumuz doğayı savunmaktı ama dosyada toplanan tüm deliller de gösteriyor ki, bizim bu konularla ilgili herhangi bir hakaret unsuru içermeyen sözümüz olmadığından dolayı hakkımıza verilen beraat kararı oldu. Biz daha baştan beri söylüyoruz; bu hukuk devletine inanıyoruz, hukuka inanıyoruz. Savunmaların bu ülkede her geçen gün ötekileştirdiği bir ortamda, savunmayı savunarak gerçekten burada çok önemli bir iş yaptık. Öncelikle ben bu konularla ilgili hakkımıza beraat kararı veren sayın heyete teşekkür ediyorum. Savunmayı savunan avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Bodrum'da kamuyu, devleti, ormanı, dereyi, denizi savunan tüm çevreci kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bir inancımız var: Biz hukuk devletine, hukuka inanmak zorundayız. Her ne kadar haksızlığa uğrasak da bu devlet bizim, bu hukuk bizim” dedi.

“HEPİMİZ KAZMAZ’IN YANINDAYIZ”

Kazmaz’ın avukatlarından Şakir Açıkgöz ise savunmayı savunduklarını ifade ederek, “Öncelikle, bugün gerçekten savunma yargılanıyordu. Savunmayı savunduk. Savunmayı savunan tüm meslektaşlarıma, yanımızda olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hukuku olan güvencimiz hakikaten hiç bitmemişti. Bugün sayın yargıçlarımız bunu bize gösterdi. Hukuk bittiği zaman her şey biter. Buna olan inancımız tamdı. Bugün bu inancımızı desteklediler. Müvekkilim beraat almasına gerçekten sevindik. Teşekkür ederim” diye konuştu. Bodrum Çevre Platformu sözcüsü Temel Şefkatli ise konuyla ilgili, “Üzerinde yaşadığımız bu toprakları korumak aslında hepimizin sorumluluğudur, hepimizin görevidir. Remzi Kazmaz gibi bazıları ise bu sorumluluğu sonuna kadar yerine getiriyor. Yaptığımız şey tamamıyla doğayı, insanları, üzerinde yaşayan insanları korumak, bu dünyayı daha yaşanılır, daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ormanlarımızı, topraklarımızı, derelerimizi, nehirlerimizi korumaya çalışıyoruz. Remzi Kazmaz'a bunun için gösterdiği mücadele için çok teşekkür ederiz. Hepimiz onun yanındayız, hepimiz onunla beraber mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.