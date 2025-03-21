CHP, Ege’de 23 Mart’a hazır

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:50

CHP, 23 Mart Pazar günü yapılacak olan önseçim için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanlığı için tek aday olarak gireceği önseçim hazırlıkları kapsamında, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe başkanları, örgütle bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Ayrıca, sandık noktaları belirleniyor ve gezici sandık talepleri tespit ediliyor.

HERKES OY KULLANABİLECEK

Türkiye genelinde kurulacak üye sandık sayısı toplam 3 bin 600 olurken sandıkların 580’i İzmir’de, 161’ı Muğla’da, 158’i Aydın’da, 146’sı Manisa’da, 140’ı Balıkesir’de ve 73’ü Denizli’de olmak üzere Ege’de toplam 1258 sandık kurulacak. Ayrıca, köylerde de gezici sandıklar kullanılacak. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra Saraçhane’de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Pazar 81 ilde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana herkes davetlidir” dedi.

İZMİR’DE TOPLANTI

Önseçim öncesinde İzmir örgütü CHP Genel Batşkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın başkanlığında toplandı. İl başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve il yönetiminin katıldığı toplantıda Tugay, “Türkiye’de ilk defa bir partide üyelerin katılımı ile cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. İlklerin partisi olduğunu her zaman söylediğimiz CHP demokrasi iradesini bu pazar günü sandıkta gösterecek” diye konuştu. CHP’li Karasu da “İzmir 208 bin üyemiz ile CHP’nin en önemli amiral gemisidir. İzmir AKP iktidarının en çok baskılamaya çalıştığı, İzmir ve CHP arasındaki gönül bağını ortadan kaldırmaya çalıştığı ve kirli siyasetlerini alet etmeye çalıştıkları bir il olmasına rağmen 23 yıldır CHP’ye ciddi destekler verdi. Pazar günü 208 bin üyemiz Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir sınav verecek. Türkiye demokrasisi bir sınav veriyor. Toplumun her geçen gün artan erken seçim talebini haykıracağız. Bu noktada CHP örgütü bu mücadeleye hazırdır” diye konuştu.