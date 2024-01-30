CHP Menderes adayı İlkay Çiçek’ten ilk mesaj

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:44

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından Menderes Belediye Başkan Adayı olarak İlkay Çiçek belirlendi. Adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Çiçek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

ÇİÇEK’TEN “KUCAKLAYICI SİYASET” MESAJI

Herkesi kucaklayan bir anlayışla hareket edeceklerini belirten CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, “Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından Menderes Belediye Başkan Adayı olarak ismimin belirlenmiş olmasının onurunu ve gururunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören ve Menderes'imizin geleceğine katkı sunma şansını tanıyan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclisi Üyelerimize, birlikte yol yürüdüğümüz örgütümüze ve sevgili Menderesli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kararlıyız! Partimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda güzel ilçemizin geleceğini inşa edecek projelere hep birlikte imza atmak için kolları sıvadık. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen anlayışımızla Menderes'imizi İzmir'in parlayan yıldızı yapacağız. Birlik ve beraberlikle Menderes için güzel günlere.’’ İfadelerini kullandı.

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

37 yaşındaki Çiçek gençlik kollarından yetiştiği CHP’de 22 yıldır aktif siyasetin içerisinde yer alıyor. Menderes Cüneytbey Mahallesi’nde 5 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevinde 20 sosyal sorumluluk projesine imza atan Çiçek, 2022 yılında Fark Yaratan Muhtarlar Yarışması’nda ‘’ doğa ile uyu, kapsamlı atık yağ’’ projesi ile 1300 muhtar arasından birincilik elde etti. 2020-2022 arası Menderes Kent Konseyi Kurucu Başkanlığı görevinde de bulunan İlkay Çiçek, Muhtarlar Dernek Başkanlığı görevinde de bulundu.