CHP’li Bakırlıoğlu: Et ve kasaplık sığır ithalatının önü açıldı!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:58

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:58

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, canlı hayvan ithalatı yapılacağı yönündeki iddiaları gündeme getirerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.

YUR DIŞINDA PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILIYOR İDDİASI

Yazılı bir de açıklama yapan Bakırlıoğlu, “Yanlış hayvancılık politikaları yüzünden tamamen canlı hayvan ithalatına bağımlı hale geldik. Önceki Tarım ve Orman Bakanı “Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız” diyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda 2022 yılında hayvan ithalatı bitecek deniliyordu. Maalesef ithalat tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise Et ve Süt Kurumu’nun 50 bin baş kasaplık hayvan ithalatı için çalışma yaptığı konuşuluyor. Hatta kurumun genel müdürü bir firma ile birlikte yurt dışında piyasa araştırması yaptığı iddia ediliyor” diye konuştu.

“ET VE KASAPLIK HAYVAN İTHALATI BAŞLAYACAK”

Türkiye’de kasaplık hayvan ithalatının yasak olduğunu belirten CHP’li Bakırlıoğlu, “Sadece damızlık ve besilik canlı hayvan ithalatına izin veriliyor. İthal edilen besilik sığırlar, en az beş ay süreyle beside tutulması gerekiyor. Fakat bu şartı kaldırdılar. Kasaplık sığır ithalatının yolunu da açmış oldular. Ülke hayvancılığı günlük politikalarla felakete sürükleniyor. Geldiğimiz noktada kasaplık hayvan ve et ithalatının gündeme gelmesi bunun açık göstergesi” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN HAYVANCILIK POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin 20 yılda büyükbaş hayvan varlığını 10 milyondan, 18 milyona çıkarıldığı açıklamalarını hatırlatarak devam eden CHP’li vekil, “Madem öyle, neden 12 yıldır canlı hayvan ithalatı yapıyoruz? Neden ithalata milyarlarca dolar para ödedik? Damızlık, besilik derken nasıl kasaplık hayvan ithalatı gündeme geldi? Çünkü hayvan varlığı verileri gerçekçi değil. Ahırdaki hayvan sayısı ile kayıtlardaki hayvan sayısı birbirini tutmuyor. Ahırda olmayan hayvanlar kayıtlarda duruyor. Süt hayvanları bir bir kesime gidiyor. Besici ahırına koyacak dana bulamıyor. Yıllardır canlı hayvan ithalatı yapılıyor sonuç ortada. Buldukları tek çözüm yine ithalat” dedi.

“HAYVAN PAZARLARI İTHAL HAYVANLARLA DOLACAK”

“Besilik sığır ithalatı uygulama talimatındaki ithal edilen danaların 5 ay süreyle besleme şartını kaldırmaları ülke hayvancılığına ağır darbe olacak” diyen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Hayvan pazarları ithal hayvanlarla dolacak. Bu yolla besi işletmelerine dana yetiştiren, besi materyali sağlayan işletmeleri batıracaklar. Zaten ahırlar boşalmış, süt inekleri kesime gitmiş iktidara sorarsan hayvan varlığımız 18 milyona çıkmış. Bu iktidarın tarımı hayvancılığı geliştirmesi mümkün değil. 20 yıllık ithalata dayalı politikaları ile tarım ve hayvancılık bitirdiler. Artık hamaset dönemi bitti. Toz pembe yalanların sonu geldi. Yolun sonu görünüyor. Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğu, Bakan Kirişçi’ye şu soruları yöneltti:

1- Besilik sığır ithal eden işletmelerden istenen taahhütnamelerde en az beş ay süreyle beslemek koşuluyla; besi formunu tamamlayana kadar beside tutma, kestirmememe, başkasına satma ve/veya devretme yasağına ilişkin hükmün kaldırılmasındaki amaç nedir? Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur?

2- İthal edilen besilik sığırlar ülkemize giriş yaptıktan sonra yapılan millileşme işlemleri nedir ve ne kadar sürede tamamlanmaktadır.

3- Damızlık ve besilik canlı hayvan ithalatı iş ve işlemleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülürken besilik sığır ithalatına ilişkin görevlerin başka bir genel müdürlüğe verilmesinin nedeni nedir?

4- Bu değişiklikle kasaplık sığır ithalatının önü açılmış olmuyor mu?

5- Taahhütnamede yapılan değişiklik ithal edilen besilik danaların hayvan pazarlarında alınıp satılmasına olanak sağlayacağından ithal danaların piyasayı ele geçirmesine neden olmayacak mıdır?

6- Bu kararlar alınırken ülkemizdeki işletmelere besilik dana materyali sağlayan işletmelerin uğrayacağı zararlar dikkate alınmış mıdır?