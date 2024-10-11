Çiftçi tarlaya ürün ekiyor sorun biçiyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Söke pamuğu, Avrupa Birliği’nde tescillenen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçerken Türkiye, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü’nde bu başarıyı kutladı. Söke’de düzenlenen etkinlikte, çiftçiler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Jak Eskinazi, Türkiye’nin organik pamuk üretiminde ikinci sırada olduğunu vurguladı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, üreticilerin yüksek maliyetler ve düşük fiyatlarla zor durumda olduğunu belirtti. Pamuk üreticileri, devlet desteklerinin artırılmasını talep ediyor.

TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR PAMUK ÜRETİMİNDE ÖNCÜ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, bölgede organik pamuk üretimi, better cotton ve rejeneratif pamuk gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarının yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Eskinazi, Türkiye’de üretilen pamuğun tamamının GDO’suz olduğunu vurgulayarak “GMO FREE Turkish Cotton” markasının tescillendiğini ve sektörün kullanımına hazır hale geldiğini belirtti. Bu markanın, Türk tekstil sektörüne ayrıcalıklı bir kimlik kazandırarak Türk pamuk üretiminin uluslararası arenada önemli bir statü elde etmesine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, sürdürülebilir pamuk üretimiyle ilgili projelerin ve dijital tarım girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Eskinazi, “Better Cotton Initiative” gibi küresel işbirlikleri ile Türk pamuğunun sürdürülebilirliğini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SÖKE PAMUK ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, coğrafi işaret tescili almış olan Söke pamuğunun kalitesi ve iplikçiler ile tekstilciler tarafından tercih edilen bir ürün olduğunu belirterek pamuk üreticilerinin karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Tanyeri, bu yıl pamuk üretiminde hem maliyetlerin yüksekliği hem de fiyatların düşük olmasından dolayı üreticilerin büyük bir sıkıntı yaşadığını vurguladı. “Bir kilo pamuğu 34 liraya mal ediyoruz, fakat şu an İzmir Ziraat Borsası’nda 22-23 liraya satılıyor” diyen Tanyeri, pamuk üreticilerinin zarar ettiğini belirtti.

Pamukta verim düşüklüğünün en önemli sebeplerinden birinin sulama yetersizliği olduğunu ifade eden Tanyeri, pamuk kalitesinde bir sorun olmadığını, ancak maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini vurguladı.

DESTEK TALEPLERİ ARTIYOR

Pamuk üretiminde yaşanan sıkıntıların çözümü için devlet desteklerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Tanyeri, “Devletin üç yıldır değişmeyen destek miktarı, 1 lira 60 kuruş olarak kalmış durumda. Bu rakam yetersiz. Üretici olarak daha fazla destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı