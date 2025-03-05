Çiğli Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı yürürlüğe girdi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:12

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:13

Çiğli Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve yerel hizmetlerden tüm yurttaşların eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla 2025-2028 yıllarını kapsayan "Yerel Eşitlik Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda güçlenmesini hedefleyen plan Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın da katıldığı lansman toplantısıyla halka tanıtıldı.

Planın hazırlanma sürecinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapılarak geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda kadın yoksulluğu ve istihdam, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, iklim krizi ve afet yönetimi, sağlık ve izleme gibi tematik alanlarda stratejiler geliştirildi.

GENİŞ KATILIMLI LANSMAN

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın tanıtım toplantısına Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, Kadın Kolları MYK Üyeleri Rahşan Nazlıoğlu, Ülkü Ece ve Derya Durnabaş, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Dülgeroğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ve çok sayıda kadın konuk katıldı.

ASU KAYA: YEREL YÖNETİMLER KADIN MÜCADELESİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYOR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya CHP’li belediyelerin yerelde eşitlik mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, 66 belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladığını söyledi. Kaya, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu; "Kadın mücadelesi, sadece kadınların değil, eşitlikçi erkeklerin de omuz vermesi gereken bir insan hakları meselesidir. Kadının mücadelesinin her anında yanlarındayız. CHP olarak insan hakları mücadelesini, eşitlikçi erkek arkadaşlarımız ve yoldaşlarımızla birlikte yürütüyoruz.”

“ADALET ZAMANINDA SAĞLANMALI”

Geçtiğimiz yıl eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Özge Polat örneği üzerinden adaletin zamanında tesis edilmesinin önemine değinen Kaya, "Adalet vaktinde sağlanmış olsaydı, Özge ölümün kıyısından döner miydi? Bugün bizimle ve burada, ama nice canları yitirdik. Kadınların eşit bireyler olarak toplumda hak ettikleri yeri alması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ: KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eylem planıyla kadınların üretime ve yönetime daha fazla katılımını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi; "Biz CHP’li belediyeler olarak sadece yol yapmıyoruz; katılımcı demokrasiyle, çok ses çok nefes anlayışıyla hareket ediyoruz. Kadınların her alanda söz sahibi olduğu bir hayatı savunuyoruz. Kadının olduğu yerde disiplin, başarı ve aidiyet vardır. Kadınların sesi ve kahkahasından rahatsız olanlara karşı duracağız. CHP’li belediyeler olarak kadınların emrindeyiz. İnadına demokrasi, inadına adalet, inadına eşitlik.”

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI VE PROJELER

Başkan Yıldız, Çiğli Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı tamamladıklarını ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini ifade etti. "Kadın-erkek eşitliğinin içselleştirildiği, kadınların sosyal, kültürel ve siyasal alanda eşit haklara sahip olacağı bir Çiğli hedefliyoruz. Bu doğrultuda, eşitliği yaygınlaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemizde yaşayan herkes için daha adil, eşit ve yaşanabilir bir kent oluşturma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ŞENER: YEREL YÖNETİMLERDE EŞİTLİK İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) temsilcisi Ülker Şener, yerel yönetimlerin kadın sığınma evlerini işletmek konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. "Kadın ve Aile Bakanlığı’nın bütçesinden yerel yönetimlere kaynak aktarılmalı ki sosyal hizmetler sağlıklı şekilde yürütülebilsin. Örneğin ülkemizde kadınlar daha çok yaşadığı için kadınlarda yaşlı yoksulluğu çok görülüyor. Bu noktalarda çözüm üretmemiz gerekiyor. Dezavantajlı bireyler için kaynaklar arttırılmalı ki belediyeler de çalışabilsin” dedi.

DEMİRCAN: ÇİĞLİ’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEKLER

Çiğli Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçedeki tüm vatandaşların eşit ve adil bir yaşam sürmesini hedeflerken, bu çalışmanın diğer belediyelere de örnek olmasını amaçladığını kaydeden Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) temsilcisi Sunay Demircan, “Tüm Türkiye’deki yerel yönetimler Çiğli’nin uygulamasından çok önemli şeyler öğrenecek ve kazanacak” diye konuştu.

Uzman Sosyolog Şimal Karabulut Kaçar, Kadın yoksulluğu ve istihdam başta olmak üzere beş ana tematik alan belirleyerek bu planın hazırlandığına dikkat çekti. Toplumsal eşitlik hedefiyle kapsamlı bir program başlatıldığını belirten Kaçar, planın tematik alanlarını şöyle sıraladı: Kadın yoksulluğu ve istihdam, Toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet, İklim krizi ve afet yönetimi, Sağlık, İzleme ve raporlama.

KADIN RESİTALİ İLE LANSMAN TAMAMLANDI

Eşit, adil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle yola çıkılan bu programın lansmanı, büyük beğeni toplayan Kadın Resitali ile sona erdi. Üç kadından oluşan Grup Moleni katılımcılardan tam not aldı ve tüm salon ile beraber kadın şarkıları söylendi. Kadın Resitali, güçlü bir dayanışma atmosferi yaratarak bu anlamlı çalışmaya etkileyici bir son nokta koydu.

KAYA VE YILDIZ’DAN ÖZGE POLAT’A ZİYARET

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Başkan Yıldız ve beraberindeki heyet, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayata tutunan Özge Polat’ı da ziyaret etti.