Çiğli’de emeklilerden zam tepkisi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:19

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:19

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi ve DİSK Emekli Sen Çiğli Şubesi emeklilere yapılan zamma tepki göstermek için toplandı. 2025 yılı için belirlenen yüzde 15.75'lik 2 bin 700 liralık emekli maaşı zammına karşı “Zam, zulüm, işkence işte AKP”, “AKP zammını al başına çal” sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi’nden Mehmet Bozkurt, “Siyasi sorumlular akıl almaz bir vurdumduymazlıkla, yoksulluğumuzla alay ederek icraatlarını sürdürüyorlar. Emeklilik hakkı hiçbir zaman egemen sınıfların bize bir lütfu olmadı. Bu hak, kökü yüzyıllar öncesine dayanan emek ve insanlık mücadelesinin bize bir sonucudur. Dişimizle tırnağımızla, söke söke alınmıştır egemenlerden bu hak. Dahası aktif çalıştığımız yıllarda karşılığını fazlasıyla ödediğimiz bir haktır. Özelleştirmeler yoluyla ve iktidarlar marifetiyle ülkemizin taşını toprağını yağmalayan asalak burjuvazi şimdi de emeklilerin kuru ekmeğine göz dikiyor. Devlet sırtında bir kambur gibi gördüğü ve gereksiz varsaydığı emeklilerden kurtulmak istiyor” dedi.

"ADALETSİZLİK"

Boyun eğmeyeceklerini ve itiraz edeceklerini dile getiren Bozkurt, “Burjuvazi bir yandan çalışanlar için emekliliği olanaksız hale getirirken diğer yandan mevcut emeklileri açlığa mahkûm ederek sefaletimizin üstünde tepiniyor. Emekliye açlık sınırının altında bir maaş reva görülürken, ekmeğimiz gün be gün küçülürken patronların kasaları ha bire şişiyor. Bu nasıl adaletsizlik? Kanıksayacak mıyız? Elbette itirazımız olacak. Egemen sınıflar ve onların iktidardaki temsilcileri hayatı tek kale maç gibi görüyorlar. Yanıldıklarını göstereceğiz. Türkiye onlardan ibaret değil. Biz de varız. Patronların Ensesindeyiz. Emekli Dayanışma Ağı var. Emekli- Sen var. Emekli sendikaları var. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi var. Evde, işte, sokakta, alanlarda, her yerde biz varız. Boyun eğmiyoruz, itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.