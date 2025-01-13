Çiğli'de Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı açıldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:21

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:32

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Balatçık Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı açılış töreni büyük bir katılım ile gerçekleşti. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekilleri, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları, muhtarlar ve geçtiğimiz ekim ayında eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatta tutunan Özge Polat da katıldı. Öte yandan Özge Polat için kadınlar ellerinde mor balonlar taşıdılar.

Açılış öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli Belediyesi’ni ziyaret ederek Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın projelerini dinledi, projelerle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÖZEL: ÇİĞLİ, DAYANIŞMANIN VE CUMHURİYET SEVGİSİNİN KALBİDİR

Balatçık Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı’nın açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Çiğli Belediyesi’nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerinden övgüyle söz etti. Konuşmasına Çiğli’nin tarihine ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak başlayan Özgür Özel, şunları söyledi: “Güzel İzmir’imizin yüreğinde Atatürk ve bayrak sevgisi olan değerli Çiğlililer; sizler Balkanlar’dan, Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın kurduğu, Muş Varto depremzedelerine kucak açan, dayanışmanın simgesi bir ilçesiniz. Hem Cemil Tugay Başkana hem de Onur Emrah Yıldız Başkana rekor düzeyde oy vererek emanete sahip çıktınız. Bu projeler, sosyal eşitlik ve dayanışmanın güzel bir örneğidir. Halkımızın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunan kent lokantaları ve bilgiye erişimi kolaylaştıran kitaplıklar, CHP belediyeciliğinin insana dokunan hizmet anlayışını temsil ediyor.”

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın çalışmalarını takdir eden Özel, ilçede gerçekleştirilen projelerden övgüyle bahsetti: “Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde edindiği deneyimle göreve gelir gelmez hızla çalışmaya başladı. Kaldırımlar, yollar, Balatçık’ta 7 bin metrekarelik düzenleme, Kasaplar Meydanı’nın yenilenmesi gibi projelerle Çiğli’yi modern bir görünüme kavuşturuyor. İş’te Çiğli Projesi ile 4 bin 292 kişiye iş imkanı sağladı. Üniversite öğrencilerine burs, kırtasiye desteğiyle sosyal yardımlarını sürdürüyor.”

“110’UNCU KENT LOKANTASINI AÇIYORUZ”

Başkan Yıldız’ın hayata geçirdiği Kent Lokantası projesine de değinen Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Çiğli’de ikinci Kent Lokantası’nı açıyoruz. Türkiye genelinde 110. Kent Lokantası açılıyor ve bu, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en somut göstergesidir. Her gün 500 kişinin 4 kap yemek yediği bu lokantada, yoksullukla mücadelede önemli bir adım atılıyor. Askıda yemek uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyoruz."

KADIN HAKLARI VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Açılışı yapılan Özge Polat Kent Kitaplığı’nın anlamına da değinen Özel, şunları söyledi: “Bugün burada, saldırıya uğrayarak ölümden dönen ama hayatta kalmayı başaran Özge Polat kardeşimizin adını yaşatıyoruz. Ne yazık ki birçok kadın bu şiddetin kurbanı oldu. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek, kadınların can güvenliğini sağlamak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının öncelikli hedefidir."

“GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR”

CHP’nin sosyal yardım projelerinin iktidar hedefleriyle birleştiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kent Lokantalarının açılmasına neden olan şey yoksulluktur ve bunun sorumlusu bu iktidardır. Bizler yoksulları tespit ederek doğumdan mezuniyete kadar her aşamada onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hoş geldin bebek paketi, anne kart, kreşler, süt desteği, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımızla halkımızı destekliyoruz. Bugün İzmir’den hükümete kırmızı kart çıkarıyoruz. Bu kırmızı kart, emeklinin, emekçinin, 81 ilde herkesin elinde. Geçim yoksa seçim var!” ifadeleriyle büyük alkış aldı.

BAŞKAN TUGAY: İZMİR’E HİZMET ETMEK ONURDUR

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı’nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. İzmir’e hizmet etmek bizim için bir onurdur. Çiğli’de daha önce bir Kent Lokantası açmıştık. Onur Başkanımız bu sayıyı üçe çıkardı. Çiğlililer, ucuz ve kaliteli gıdaya bu lokantalar sayesinde erişiyor. Kent Lokantaları, ekonomik zorlukların giderek arttığı ülkemizde çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.

"ÖZGE POLAT’IN ACISINI BİRAZ HAFİFLETEBİLMEK İÇİN"

Açılışı yapılan kitaplığa adı verilen Özge Polat’a geçmiş olsun dileklerini ileten Tugay, şunları söyledi: “Kardeşimiz Özge’nin yaşadığı saldırının acısını hepimiz derinden hissediyoruz. Onun adını verdiğimiz bu kitaplık, belki de acısını bir nebze hafifletebilir. Özge’nin iyileşmesini ve yeniden aramıza katılmasını bekliyoruz. Ona bir kez daha geçmiş olsun diyoruz."

"AYDINLANMAYI VE BİLİMİ ÖNCELİYORUZ"

Konuşmasını sosyal demokrat belediyeciliğin ilkelerini vurgulayarak sonlandıran Tugay, “Aydınlanmayı ve bilimi her şeyin önüne koymaya devam edeceğiz. İzmir’e hizmet etmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız’ı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayırlı olsun!” dedi.

BAŞKAN YILDIZ: O ANAHTAR EMİN ELLERDEDİR

Açılış konuşmasında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şu sözlerle halkla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı: “Genel Başkanım muazzam bir sonuç aldığımız seçimlerin ardından şunları söylemiştiniz; ‘Belediye Başkanlarımızın her birinin cebine bir anahtar koyuyoruz. Bu belediyenin, belediye kasanının, o şehrin altın anahtarı değildir. İlk seçimlerde CHP’yi iktidar yapacak anahtardır.’ Sayın Genel Başkanım, gururla söylüyorum ki o anahtarların biri bizde, emin ellerdedir. Biz siyaseti dört duvar arasında, cam fanus içinde yapmıyoruz. Sokaklardayız, halkımızın yanındayız. Çiğli’de tek başına halkın arasında dolaşan bir belediye başkanı, halkın derdini dert edinmiş bir yönetim anlayışı ve üretken bir belediyemiz var. Çok net ve belli: Baskı ve engellemelere karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerelden genele büyüyen halk iktidarı için durmaksızın çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in 2. yüzyılında iktidara taşıyacağız.”

ŞİDDETE KARŞI SEVGİ VE ADALET VURGUSU

Özge Polat Kent Kitaplığı’nın açılışıyla ilgili konuşan Başkan Yıldız, şiddet mağduru kadınların sesini duyurmanın önemine değindi "Bugün burada, eski eşi tarafından saldırıya uğrayarak ölümden dönen sevgili kardeşimiz Özge Polat’ın adını yaşatmak için bu kitaplığa onun ismini verdik. Çünkü şiddetin karanlık ruhunu ancak sevgiyle, adil bir düzenle ve bilimle yenebiliriz."

YOKSULLUĞA KARŞI KENT LOKANTASI

Açılışı yapılan Kent Lokantası ile yoksulluğa karşı somut adımlar atıldığını belirten Yıldız, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, emeğin kenti Çiğli’de daha birçok projeyi hayata geçirerek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanım, size söz veriyorum, Çiğli’de halkın iktidarını hep birlikte büyüteceğiz."

Konuşmaların ardından Başkan Yıldız, Genel Başkan Özgür Özel’e kendisinin bir fotoğrafını hediye etti. Daha sonra hep birlikte açılış kurdelesini kestiler.

GENEL BAŞKAN ÖZEL GENÇLERLE BULUŞTU

Tören sonunda, Genel Başkan ve katılımcılar açılışı yapılan Balatçık Kent Lokantası’nda vatandaşlar ile beraber yemek yiyip sohbet ettiler. Ardından Özge Polat Kent Kitaplığı’na geçen Genel Başkan Özel, Başkan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu burada da gençlerle sohbet edip, onların gelecek kaygılarını, dilek ve isteklerini dinleyerek, sorularını cevapladılar.