Çiğli’de Rebetiko Korosu rüzgarı esti

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:15

Hayata geçirdiği kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin ilgi odağı olan Çiğli Belediyesi, son olarak şefliğini Berkant Atılgan’ın yaptığı İzmir Rebetiko Korosu’nu Çiğlili müzikseverler ile buluşturdu. Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Akşam boyunca devam eden konserde, koronun seslendirdiği birbirinden özel eserler dinleyicilerin beğenisini topladı.

YILDIZ: KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Farklı kültürlerden esintileri Çiğli’ye taşıdıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğlili sanatseverleri, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak, Ege müziğinin beğeniyle dinlenen değerli bir grubu, İzmir Rebetiko Korosu’nu ilçemizde misafir ettik. Seslendirdiği ezgilerle bize unutulmaz bir gece yaşatan kıymetli sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Çiğlili sanatseverlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte kültürel etkinliklerimizi çeşitlendirerek vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.