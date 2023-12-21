Cittaslow Metropol Sakin Mahalle programı 5 ödülü İzmir’e getirdi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:58

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:58

Dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir’in “Sakin Mahalle” programı kente ödül getirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sakin Mahalle uygulamasının sürdüğü Demirköprü Mahallesi’nde hayata geçirdiği projelerle başarısını taçlandırmayı sürdürüyor. Semtte yapılan uygulamalar son olarak da TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı yarışmasında “Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler” dalında teşvik ödülüne layık görüldü.

CİTTASLOW METROPOL SAKİN MAHALLE PROGRAMI 5 ÖDÜLÜ İZMİR’E GETİRDİ

Cittaslow Metropol Sakin Mahalle Programı kapsamında Demirköprü Mahallesi’nde yapılan uygulamalar ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazanılan başarılar ise şöyle:

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2023- Şehir Planlama Kategorisi Birincilik Ödülü

TerraViva Competitions Tactical Urbanism NOW 2023 Finalist

Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2023- Üçüncülük Ödülü

Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Teşvik Ödülü

Marmara Urban Forum 2023- İyi Uygulama Ödülü

GELDİĞİMİZ NOKTA BİZİ GURURLANDIRIYOR

2009 yılında Seferihisar’ın Cittaslow olmasıyla birlikte önlerine koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projemizin başarısını aldığımız ödüllerle görüyoruz. Aldığımız her bir ödül bizim için çok anlamlı. Çünkü Cittaslow Metropol, geleceğin şehirlerini inşa etme projesidir. Şehirlerin kalbinde de mahalleler var. Bu mahalleler, etkileşimin en yoğun olduğu yerler. Biz öncelikle bu mahalleleri Cittaslow’un uygulama alanları olarak seçtik. Mahallelerden başlayarak kentte refahı ve adaleti geliştiriyoruz. Bu nedenle aldığımız ödüller, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından da bizi ayrıca gururlandırıyor” dedi.

SAKİN MAHALLE’Yİ TOPLUM KATILIMIYLA TASARLADIK

Cittaslow Metropol Projesi Sakin Mahalle Programı’na 2021 yılından beri devam ettiklerini söyleyen Proje Koordinatörü Bülent Köstem, “Pilot uygulamalarımızda amacımız mahallenin sorunlarını mahalle sakinlerinin katılımıyla tespit etmek ve yine mahalle sakinleriyle birlikte çözüm üretmek. Demirköprü’de yaptığımız analizler ve görüşmeler sonucu araç trafiğinin çocuklar için tehlike yarattığı ve yeşil alanların daha fonksiyonel ve güvenli hale getirilmesi talepleri ortaya çıktı. Bu nedenle 6182 sokak üzerinde, araç trafiğinin ve parklanmanın azaltılarak ve bazı yol parçalarının iptal edilerek kazanılan alanları, mahallelinin bir araya gelerek etkileşimde olduğu bir ‘Sakin Mekân’ olarak düzenledik. Toplum katılımıyla tasarladığımız ‘Sakin Mekân’da, alandaki aktiviteler çeşitlendirildi, çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için spor alanları ve yürüyüş yolları, yaşlılar için piknik masaları yerleştirilerek kullanıcı çeşitliği sağlandı. Alanın tasarımını yaptıktan sonra parklarda masalar açarak mahalle sakinleriyle bunu son haline getirdik. Örneğin gençler basket potası istedi, kadınlar yürüyüş bandının uzatılmasını istedi, biz de bunları uyguladık. ‘Sakin Rota’ uygulamasıyla paylaşımlı yol gibi yaya öncelikli mekânsal düzenlemeler ve trafik sakinleştirme uygulamaları hayata geçirildi. Yayalaştırmayla kazanılan bu alanda, mahalle kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik yeni kamusal alanlar yaratıldı” diye konuştu.

CİTTASLOW METROPOL NEDİR?

İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek “yavaş yaşam” felsefesiyle bir araya getirildi. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefliyor. Cittaslow Metropol modelinin “Toplum”, “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, “Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de seçilen mahallelerde Sakin Mahalle Programı kapsamında projeler geliştiriliyor ve uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi “Sakin Mahalle” programı kapsamında Karşıyaka’nın Demirköprü Mahallesi ile Konak Agora Ören Yeri’ndeki Pazaryeri Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.