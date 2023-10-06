“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” sergisi açıldı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:08

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:08

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Muğla’nın ilk kadın Valisi Dr.Lale Aytaman olan “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” semineri ve sergisi düzenledi.

1991-1995 yılları arasında Muğla’da Türkiye’nin ilk kadın Valisi olarak görev yapan Lale Aytaman’ın onur konuğu olduğu seminerde Cumhuriyet ve Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi konusunda Prof.Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Cumhuriyet ve Kadın, Kadın Çalışmalarındaki Paradigmalar konusunda Doç.Dr.Sevgi Uçan Çubukçu, Cumhuriyet Dönemi Kadın Kimliğinin Biçimlenmesinde Eğitimin Rolü konusunda Doç.Dr.Aynur Soydan moderatör Kütüphaneci Emine Hatun Gür ile katılımcıları bilgilendirdi. Seminere Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kadın Genel Başkan Yardımcısı, 2007 yılında Avrupa‘nın başarılı kadın sendikacısı seçilen, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü nedeniyle 75 kadından biri olan, sendikacı, yazar, aktivist, kadın hakları savunucusu Yaşar Seyman’da seminere katılanlar arasındaydı.

LALE AYTAMAN: MUĞLA’YA BOŞUNA GADIN MUĞLA DEMEMİŞLER

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinin onur konuğu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Muğla’nın ilk kadın valisi Dr. Lale Aytaman seminerde yaptığı konuşmada bundan tam 32 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek kadın valisinin 48.hükümet döneminde Muğla’ya atandığını, Muğla’ya neden Gadın Muğla dendiğinin bu suretle daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Lale Aytaman; “Muğla’ya ayak bastığımdan beri çok duygu yüklüyüm. Büyükşehir Belediye’mizin Cumhuriyeti’mizin 100.yılında düzenlediği çok anlamlı “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” semineri ve sergisi için bir aradayız. Sizleri tarih sayfalarında biraz geriye götürmek istiyorum. Yıl 1991 bundan tam 32 yıl önceydi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 1923 yılından da 68 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti 48.hükümeti ilk kadın valiyi Muğla’ya atadı. Kadınlar için çok önemli bir cam tavan kırılıyor, o günlere kadar gerçekleşmemiş mülki idarenin en yüksek makamına bir kadın vali oturtuluyordu. Cumhuriyet devrimleri ile sağlanan kadın erkek eşitliği böylece mülkü idarede de sağlanmış oluyordu. Türkiye’nin ilk ve tek kadın valisi Muğla’daydı. Galiba Muğla’ya boşuna “Gadın Muğla” dememişler” dedi.

“YÜREĞİM HEP MUĞLA İÇİN ATIYOR”

Bir şairin sözleriyle konuşmasına devam eden Dr. Lale Aytaman; “Orası doğası, halkı, kültürü ve bütün dokusu ile içinizi öyle sarar ki oradan bir daha kopamazsınız, gitseniz de gider gider geri gelirsiniz. Ben bunu bütün Türkiyem için, çok uzun yıllar yurt dışında görev ve tahsil için bulunmuş biri olarak söylemek istiyorum. Bu topraklar beni daima çekmiştir. Ama Muğla özellikle çekiyor. Yüreğim hep Muğla için atıyor. Böyle güzellikler, değerler, insanı ile Muğla’yı gönlümden çıkarmak mümkün değil. Burada çok sevdiğim dostlarımla beraberim, o kadar büyük mutluluk duydum ki sanki 1991 yılında ilk kadın vali olarak atanmışım Muğla’ya geliyorum gibi heyecanlıyım. Cumhuriyeti’mizin 100.yılında Büyükşehir Belediye’mizin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten selamlıyor, Gadın Muğlamız var olsun, kadın erkek birlikte var olalım.” dedi.

GÜRÜN: MUĞLA İKİNCİ 100 YILDA DA ATATÜRK DEVRİMLERİ İLE CUMHURİYET’İN KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ana aktörün kadınlar ve onların yetiştireceği fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerin olacağını söyledi ve Muğla’nın Atatürk devrimleri yolunda ikinci yüzyılda da üzerine düşeceğini yapacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Cumhuriyet, özgürlük ve eşitliktir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda yaşam biçimidir. Cumhuriyet’in odak noktası kadındır. Atatürk’ün toplumsal dönüşümde temel ilkesi ‘kadın ve erkek eşitliği’dir. Cumhuriyet ile kadın kazanımlarına baktığımızda medeni kanun, eşit eğitim hakkı (Tevhid-i Tedrisat), küçük yaşta evlilik için yaş sınırı, aynı anda birden fazla kadınla evlenmenin yasaklanması, miras hukuku cinsiyet ayrımına son verilmesi, seçme-seçilme hakkı, meslek edinme hakkıdır. Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ana aktör kadınlarımız ve onların yetiştireceği nesiller olacak.” dedi. Muğla’nın Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet’e 1923’den 2023’e büyük hizmetler verdiğini söyleyen Başkan Gürün ikinci 100 yılda da Muğla’nın Atatürk’ün izinde Cumhuriyet’in kalesi olmaya devam edeceğini belirtti. “Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinin 100.yılda Muğla’ya çok yakıştığını söyleyen Başkan Gürün seminere katılan tüm katılımcılara ve Türkiye’nin ve Muğla’nın ilk kadın Valisi Lale Aytaman’a teşekkür etti.

“Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar” seminerinden sonra Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivleri kullanılarak hazırlanan İoanna Kuçuradi, Afife Jale, Semiha Es, Suna Korat, Sabiha Gökçen ve Türkan Saylan gibi Cumhuriyete iz bırakan 100 kadının fotoğraflarından oluşan, danışmanlığını Prof.Dr.Zehra Toska’nın yaptığı, Doç.Dr.Sevgi Uçan ve Hülya İskender’in içerik küratörü olduğu serginin açılışı yapıldı.