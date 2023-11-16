Cumhuriyet’i anlatan minik ressamlar, ödüllerine kavuştu

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:32

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:32

Tam 42 yıldır, çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir role sahip resim sanatının sevdirilmesi hedefiyle düzenlenen ve bugüne kadar milyonlarca çocuğa ulaşan Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olması dolayısıyla “Benim için Cumhuriyet” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuğun katıldığı yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam’ın başkanlığını yaptığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dilek Karaaziz Şener, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Dastarlı Dellaloğlu ve Gazeteci Köşe Yazarı İhsan Yılmaz’dan oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi. Bugüne kadar milyonlarca çocuğa ulaşan Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda ödül alan 26 resim ile jüri tarafından sergilenmeye değer görülen 60 resim Yaşar Üniversitesi’nde açılan sergi ile sanatseverlerle buluştu.

YİĞİTBAŞI: ÇOCUKLARIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE SAHİP ÇIKIYORLAR

Çocukların özgüvenleri ile yaratıcılık sezgilerini güçlendiren resim sanatının etkisine inandıklarını belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Bugüne kadar 4 milyondan fazla çocuğa, resimle kendilerini ifade etmeleri için destek olduk” ifadelerini kullandı.

42 yıldır çocukların yeteneklerine ışık tutan Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın Yaşar Holding Onursal Başkanı merhum Selçuk Yaşar önderliğinde hayat bulduğunu söyleyen Yiğitbaşı, “Bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100 yılı. Bu yıla özel kültür ve sanat faaliyetlerimizi ‘’Cumhuriyet’’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Yarışmamızda geleceğimizin sanatçıları olacak çocuklarımızın Cumhuriyet’i nasıl resmettiklerini görmek istedik. Böylelikle çocuklarımıza yeni bir ufuk kazandırmak, bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu Cumhuriyet’in nasıl fedakarlıklarla kurulduğuna yönelik bir farkındalık sağlamayı hedefledik. Yapılan resimlerden de görüyoruz ki, çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkıyorlar. Özellikle deprem bölgesindeki çocukların Cumhuriyet’i ve umudu çizmesi, kalplerimizde ayrı bir yere sahip. Ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmamıza katılan tüm minik ressamların hayallerine ortak olmaktan mutluluk duyuyor, çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini diliyorum” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi - Sena Karademir



AKTAŞ: CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINI HAYAL ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş törende, yarışmada dereceye giren tüm çocukları ve ailelerini kutladı. Mehmet Aktaş, “Sürdürülebilirlik anlayışımızın sosyal boyutunda ele aldığımız sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz; eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yoğunlaşıyor. Sosyal sorumluluk projelerimizi geliştirirken kurumumuzun değerleri ile uyumlu, daha çok insanı etki alanına alabilecek, uzun soluklu projeler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Cumhuriyet’imizin kuruluşuna özel yapılan yarışmamızla, hem de deprem bölgesindeki çocuklarımıza özel açılan kategori ile fark yarattığımızı düşünüyoruz’’diye konuştu. Cumhuriyetimiz bireysel hak ve özgürlüklerimizin güvencesi olduğunu söyleyen Aktaş, “Bugün sahip olduğumuz bütün temel değerler, Cumhuriyetin güvencesi altında ikinci yüzyıla taşınmış. Çocuklarımızın yaptığı eserlerde bu tema çok iyi anlatılmış. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hayal ettiğimiz şekilde daha ileriye hep beraber taşıyacağız. Büyük bir felaket yaşamamıza rağmen deprem bölgesinden katılan çocuklarımızın da umudu resmettiklerini görüyoruz’’ dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR DA YARIŞMAYA KATILDILAR

Yarışma sonucunda 13 öğrenci Bisan bisiklet, 13 öğrenci bluetooth kulaklık kazandı. Bu yıla özel Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki 20’ye yakın çadır kent ve konteyner kentte düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi’ndeki faaliyetlere katılan çocukların resimlerine özel bir kategori oluşturuldu. Deprem bölgesine özel gerçekleştirilen kategoride ise 3 öğrenci Bisan bisiklet, 3 öğrenci de bluetooth kulaklı kazandı. Ayrıca yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken 6 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

42. Pınar Çocuk Resim Yarışması Bisan Katlanır Bisiklet ve Profesyonel Resim Malzemeleri Çantası Kazananları

Akdeniz Bölgesi: Ada Çözen / 9 Yaş / Ted Antalya Koleji Özel İlköğretim Okulu / Antalya

Doğu Anadolu Bölgesi: Elif Ece Dilek / 9 Yaş / Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu / Erzurum

Ege Bölgesi: Ediz Eşiyok / 11 Yaş / Aydın Bahçeşehir Koleji Kardeşköy Kampüsü / Aydın

Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Hasan Beyazkendir / 10 Yaş / İncirliova İlkokulu / Şanlıurfa

İç Anadolu Bölgesi: Yusuf Eymen Köseler / 7 Yaş / Süleyman Fethi İlkokulu / Niğde

Karadeniz Bölgesi: Sena Karademir /11 Yaş / Erenler Cumhuriyet Ortaokulu / Çorum

Marmara Bölgesi: Mustafa Emin Erdoğan / 11 Yaş /İstanbul Kartal Uğur Ortaokulu / İstanbul

Pınar Çocuk Atölyesi Jüri Özel Ödülü

Sümeyye Elüveyd / 12 yaş / Akif Bulduk Ortaokulu / Kahramanmaraş Baran Dağdeviren / 13 yaş / Gazi İmam Hatip Ortaokulu / Adıyaman Lemye Elrimi / 10 yaş / Altınşehir İlkokulu / Adıyaman

42. Pınar Çocuk Resim Yarışması Kablosuz Kulaklık ve Profesyonel Resim Malzemeleri Çantası Kazananları

Akdeniz Bölgesi: Derin Tosun / 9 Yaş / Ted Antalya Koleji Özel İlköğretim Okulu / Antalya

Doğu Anadolu Bölgesi: Elif Naciye Kanyılmaz / 10 Yaş / Diyap Ağa İlkokulu / Tunceli

Ege Bölgesi: Deniz Başkoru / 11 Yaş / Aydın Bahçeşehir Koleji Kardeşköy Kampüsü / Aydın

Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Masal Fırat / 11 Yaş / Sebiha Rıfat Kaleoğlu İlkokulu / Gaziantep

İç Anadolu Bölgesi: Sine Nur Yağan / 8 Yaş / Ted Ankara Koleji Özel İlkokulu / Ankara

Karadeniz Bölgesi: Ahmet Kuzey Dilber / 8 Yaş / Hüseyin Yardımcı İlkokulu / Rize

Marmara Bölgesi: Rüya Kevser Doğan/12 Yaş/Nesibe Aydın Özel Ortaokulu/Kocaeli

Pınar Çocuk Atölyesi Jüri Özel Ödülü