Cumhuriyetin 100. yılı İzmir’de tuvallere yansıdı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:08

İzmir’de Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu sürüyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Etkinlik" kapsamında Konak Meydanı'nda resim etkinliği düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 kişilik öğrenci grubu Cumhuriyetin 100. yılı teması doğrultusunda özel bir canlı resim performansı sergiledi. 100. yıl anısına sonsuzluk işareti ile 100 şeklinde yer aldıkları Valilik binası önünde Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri eşliğinde resimlerini yaptılar.

Etkinliğe katılan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak ve Adem Arslan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan öğrencilerin şövalelerinin başında çalışmalarını yakından inceledi ve öğrencileri tebrik etti.

Yurttaşlar da büyük bir ilgi ile öğrencilerin sanatsal performansını büyük bir heyecanla izlediler.

“100. YIL ANISINDA KALICI BİR HATIRA”

Sanatın eğitimin önemli bir parçası olduğunu dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sanatla büyümenin insan hayatındaki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti, “Cumhuriyetimizin 100. yılında sanatın eğitimle daha fazla bütünleşmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarında daha belirgin bir etki yaratması için önemlidir. Çocuğa iyi bir şekilde dokunduğunuzda etkisini hızlı bir şekilde görebileceğimiz bir alandır sanat. Bugün burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 100. yıl anısına kalıcı bir hatıra bırakmak için sergiledikleri performans bizleri çok gururlandırıyor.”