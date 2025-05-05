ÇYDD bahar kermesiyle çocuk ve gençlere katkı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir iktisadi İşletmesi, Türkiye’nin gelecek güvencesi çocukların ve gençlerin destekleneceği Kadın ve İzmir temalı Bahar Kermesi düzenliyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir iktisadi İşletmesi “Bahar Kermesi” düzenleyecek. Etkinlik, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11.00 – 17.30 saatleri arasında, Bornova Villa Levante’de yapılacak. Etkinliğin bir bölümünde, İzmir ve Kadın temalı defile yapılacak. 2. el giysiler, gençler tarafından sunulacak. Ağırlıklı olarak dönem giysilerinin yer aldığı defilede, geçmişin günümüze yansımalarına tanıklık edilecek. Egemizin kültürel izlerinden yine Ege müzikleri eşliğinde küçük bir halk oyunları gösterisi sunulacak. Kermeste ayrıca, Anadolu kültürünün izlerini taşıyan motifler, gönüllülerce yeniden hayat bulan, günümüze uyarlanan ürünler beğeniye sunulacak. Bir tarafta 2. el giysiler, diğer tarafta hediyelik eşyalar stantlarda yer alacak. Stantlarda ayrıca çoğunlukla Ege mutfağının güzel lezzetleri sunulacak.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir iktisadi İşletmesi adına Gönül Kaya, “Çağdaş bir toplum, çağdaş bir ülke, çağdaş bir gelecek inancı ve umuduyla; Türkiye’nin gelecek güvencesi çocuklarımızın ve gençlerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sunulacak Kadın ve İzmir temalı Bahar Kermesi’ne tüm dostlar bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’