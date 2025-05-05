ÇYDD bahar kermesiyle çocuk ve gençlere katkı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 08:15

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:29

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir iktisadi İşletmesi “Bahar Kermesi” düzenleyecek. Etkinlik, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11.00 – 17.30 saatleri arasında, Bornova Villa Levante’de yapılacak. Etkinliğin bir bölümünde, İzmir ve Kadın temalı defile yapılacak. 2. el giysiler, gençler tarafından sunulacak. Ağırlıklı olarak dönem giysilerinin yer aldığı defilede, geçmişin günümüze yansımalarına tanıklık edilecek. Egemizin kültürel izlerinden yine Ege müzikleri eşliğinde küçük bir halk oyunları gösterisi sunulacak. Kermeste ayrıca, Anadolu kültürünün izlerini taşıyan motifler, gönüllülerce yeniden hayat bulan, günümüze uyarlanan ürünler beğeniye sunulacak. Bir tarafta 2. el giysiler, diğer tarafta hediyelik eşyalar stantlarda yer alacak. Stantlarda ayrıca çoğunlukla Ege mutfağının güzel lezzetleri sunulacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir iktisadi İşletmesi adına Gönül Kaya, “Çağdaş bir toplum, çağdaş bir ülke, çağdaş bir gelecek inancı ve umuduyla; Türkiye’nin gelecek güvencesi çocuklarımızın ve gençlerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sunulacak Kadın ve İzmir temalı Bahar Kermesi’ne tüm dostlar bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.