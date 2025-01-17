ÇYDD İzmir Şubesi’nden çocuklara özel proje

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:45

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:45

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Konak Belediyesi ile işbirliği yaparak, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan kırılgan mahallelerdeki semt merkezlerinde 7-14 yaş arası çocuklar için bilim, felsefe, yaratıcı drama, yaratıcı okuma ve yabancı dil gibi alanlarda çeşitli etkinlikleri kapsayan projeye imza atıyor. Sanat ve spor faaliyetleriyle çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyecek etkilikte çocuklar öğrenirken eğlenecek. Aynı zamanda, kadınların zihinsel, bedensel ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefleyen projeler de paydaş kurumların işbirliğiyle Ballıkuyu Semt Merkezi'nde uygulanacak.

MECLİSTEN GEÇTİ

Konak Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Işık Doğusoy, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Akıncı ile müdürlük personelleri, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur H. Ertürkan ve Şube üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Ballıkuyu Semt Merkezi ve çevresinin demografik yapısı, okullaşma oranı, ekonomik durumu ve sosyolojik problemleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ertürkan, çağdaş, laik ve bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşıldığı ve eğitime sosyal ve ekonomik açıdan erişimin güçleştiği bugünlerde, İzmir'de sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, sosyal ve ekonomik açıdan kırılgan mahallelerdeki semt merkezlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Konak ilçesindeki semt merkezlerini aydınlanma yuvası olarak gören yaklaşımının değerli olduğunu belirterek, işbirliği protokolünün mecliste oybirliğiyle kabul edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

“MUTSUZLARI MUTLU KILMAK”

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Işık Doğusoy ise, ÇYDD İzmir Şubesi'nin bir üyesi ve gönüllüsü olarak, yaşadığı ilçede derneğin çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla gönüllü sorumluluğuyla hareket ettiğini ifade etti. Cumhuriyetin kurucu değerleri ve çağdaşlaşma ideallerini topluma aktarmanın bir yurttaş sorumluluğu olduğunu vurgulayan Doğusoy, Başkan Mutlu'nun kadın ve çocuklara yönelik sosyal projelere verdiği önemi paylaştı. Türkan Saylan'ın Gönüllülük Tanımına atıfta bulunan Ertürkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın şu sözlerini hatırlattı: "Gönüllülük, sanıldığı gibi boş vakitleri değerlendirmek değildir. Gönüllülük hiçbir maddi çıkar, ün, unvan beklemeden; toplumsal olayları düzeltmek, mutsuzları mutlu kılmak, tek başımıza çözemediğimiz sorunları birlikte çözmeye çalışmak gibi çok ciddi konularda gruplar halinde fikir ve eylem üretmek anlamına gelir." Bu anlayışla, sorunları görüp şikayet etmek yerine bilgisi, kültürü, yaşam deneyimi ve zamanı ölçüsünde çağdaşlaşma yolunda katkı sunmak isteyen tüm yurttaşları ÇYDD İzmir Şubesi'nin gönüllüsü olmaya davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Şubenin kuruluşundan bugüne süregelen çok yönlü işbirliğinin önemine de değinen Ertürkan, bu işbirliğinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kırılgan mahallelerde gerçekleştirilen projelere önemli katkılar sunduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi örneği gibi ilçe belediyelerimiz ile işbirliğinin, ÇYDD’nin toplumsal gelişim ve aydınlanma hedefleri doğrultusunda yeni alanlarda da sürdürüleceğini vurguladı. Bu işbirliği, Konak Belediyesi ve ÇYDD İzmir Şubesi'nin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kırılgan mahallelerde yaşayan çocuklar ve kadınlar için çağdaşlaşma ve aydınlanma değerleri çerçevesinde bir örgütlenme modeli oluşturma hedefini yansıtmaktadır.