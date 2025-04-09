Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali başlıyor

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:50

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:50

Muğla’da Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali bu yıl da doğa, kültür, sanat ve lezzeti bir araya getirecek. 11-13 Nisan tarihleri arasında üç gün sürecek festivalde yurttaşlar birçok etkinlikle unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak. 11 Nisan Cuma günü saat 14.30’da açılış töreniyle başlayacak olan festivalde halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları ve Fethiye Belediyesi orkestrasının dinletisiyle renklenecek. İlk gün, zeybek gösterisi, resim yarışmaları, fotoğraf sergisi, Kuzugöbeği mantar yemeği yapımı ve sunumu, mercimek köfte, doğa masalları söyleşisi, sokak müzikleri gibi etkinlikler yapılacak.

GRUP AYNA SAHNE ALACAK

Festivalin ikinci günü olan 12 Nisan Cumartesi Günü doğa yürüyüşleri, antik pedal bisiklet sürüşü, Sahrap Soysal ile lezzet yolculuğu, Aşçı Elif Korkmazel’in sunuculuğunda Yeşilüzümlü ve yöresi yerel yemek yarışması, Sanatla değer bulma adlı söyleşi, dans gösterisi, yemek atölyeleri ve çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerle dolu etkinlikler yapılacak. Aynı zamanda yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin açtığı stantlar da ilgi odağı olacak. Akşam saat 20.00’de Adem Kazan ve Ali Tunç ardından ise saat: 21.00’de sevilen grup Ayna sahne alarak festivale müzik ziyafeti sunacak.

SON GÜN COŞKUSU: SONER OLGUN KONSERİ

13 Nisan Pazar günü, doğa yürüyüşleri, mantar toplama etkinlikleri, yerel yemek tadımları ve yarışmalarla sürecek. Gün boyu süren aktivitelerin ardından festivalin finalinde ünlü sanatçı Soner Olgun, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.