Denizli'de sosyal belediyecilik projelerine onay

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:03

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Toplantısı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ikinci birleşim ise Meclis Başkanvekili Ali Marım başkanlığında toplandı. Meclis’te doğum yapan annelerden üniversite öğrencilerine, çölyak hastalarından arıcılara dek pek çok projelere onay çıktı. Gündemin 3. Maddesinde çölyak hastası yurttaşlara glütensiz gıda yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Denizli ili sınırları içinde yaşayan en fazla iki asgari ücret geliri olan hastalara glütensiz gıda yardımı yapılması karara bağlandı. Gündemin 5. maddesinde doğum yapan annelere verilen yardım miktarı 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması kararlaştırılırken, gündemin 6. maddesinde ise arı yetiştiriciliğini geliştirmek ve yetiştiricileri desteklemek amacıyla il genelinde arıcılık yapan yetiştiricilere, arıcı ekipman desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

MİSAFİRHANE ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

Eğitim, sağlık, görev ve diğer nedenlerle Denizli’ye gelen vatandaşların, uygun ekonomik şartlar altında geçici konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kente kazandırılan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Konuk Evi’nin misafirhane ücret tarifesi; aylık tek kişilik odada 5 bin 200 TL’den 4 bin, iki kişilik odada kişi başına 3 bin 900 TL’den 3 bin TL’ye, dört kişilik odada kişi başına 2 bin 600 TL’den 2 bin TL’ye düşürülmesine karar verildi.