Denizli’de umut sahneye taşındı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:33

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:33

Pamukkale Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleşen, “Umut Haritaları ile Yepyeni Bir Yola Çıkıyoruz!” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, bilgi ve ilham dolu anlara sahne oldu. Moderatör Murat Can Canbay’ın yönetiminde gerçekleşen programda, Türkiye’nin önde gelen isimleri başarı hikayelerini ve bu yolda karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaşarak ilham verdi. Programa CHP Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, BASİAD Başkanı Doğan Değirmenci, yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte; yapımcı Ahmet San, oyuncu ve wellness uzmanı Ayşe Tolga, sanatçı Dilek Türkan, girişimci Edhem Dirvana, gazeteci Ferda Yıldırım, radyo programcısı Geveze, iş insanı İsmet Değirmenci ve psikiyatrist Oğuz Benlioğlu gibi önemli isimler sahne aldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN UMUT VURGUSU

Burada bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehrin insanlarının umudunun yükseldiği, bu ülkenin insanlarının gelecekteki güzel günleri umut edebildiği, gençlerimizin sokağa çıktığında ya da yaşama başladığında gelecek umutlarını büyütebildikleri bir şehirde ve ülkede yaşamaları en büyük arzularımızdan biridir. Bizler de umudun büyüdüğü, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri güzel günlere yolculuk ettiği bir yolda hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmacıların ve katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen TEDx20 Denizli’ye katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı. Katılımcılar, konuşmacıların deneyimlerinden ilham alırken, yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.