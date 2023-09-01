Didim’de barış için dans ettiler

Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:28

Güncelleme: 01.09.2023 - 15:28

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından her yıl yapılan 1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında organize edilen Dünya Barış Günü Şenlikleri etkinliklerle başladı. Altınkum Plajı’nda bulunan Yalı Caddesi üzerinde başlayan etkinliklere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“BARIŞ İÇİN DANS ET”

Dört gün sürecek Dünya Barış Günü Şenliği etkinlikleri kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nde, “Barış için Dans Et” sloganı ile zumba dansı etkinliği gerçekleştirildi. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli anlara sahne oldu. Dans etkinliği sonrasında Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu, dans eğitmenlerine çiçek takdim etti.

“BARIŞ TABAKTA BAŞLAR”

Etkinlik kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nde “Barış Tabakta Başlar” sloganı ile vegan makarna ikramında bulunuldu. Didim Belediyesi’ne ait Vegan Büfe’de Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu vatandaşlara vegan makarna ikramında bulundu.

Program, 1 Eylül Cuma günü saat 20:00’de Yalı caddesinde Barış yürüyüşü, ardından saat 21:00’de Altınkum plajında Necati ve Saykolar konseri, 2 Eylül Cumartesi günü Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde, saat 17:30’da açılış kokteyl, Saat 18:30’da “Marx İstanbul’da” adlı tiyatro oyunu, 20:30’da “İçerinin de İçerisinde” adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. 3 Eylül Pazar günü saat 20:30’da Didim Amfi Tiyatro’da, Tiyatro’yla Barış sloganıyla “Plastik Aşklar” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda ünlü tiyatrocu Oya Başar ve Ebru Kural sahne alacak.

BAŞKAN ATABAY: FESTİVALE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu yıl 28’incisini düzenlediğimiz Barış Şenlikleri etkinliklerimizi dolu dolu geçireceğiz. Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.