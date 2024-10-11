Dikili Sardalya Şenliği'ne yoğun ilgi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:50

İzmir'de Dikili Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Sardalya Şenliği'nin 4.'sü yoğun ilgi gördü. İlk gün Çandarlı'da Belediye Ek Hizmet Binası yanında Dikili Belediyesi tarafından kurulan ızgaralarda pişirilen sardalya ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Şenliğin ikinci günü Dikili Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti.

Dikili’nin yerel, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılmasında somut adımlar atan Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Dikili’miz deniziyle, doğasıyla, spor faaliyetleri ve kültürel etkinlikleriyle cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Denizimiz de su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle sardalyamız yöremize özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Dikili Sardalya Şenliği’nde ilk gün Çandarlı’da ikinci gün Dikili'de sardalyamızı yurttaşlarımızla paylaştık. Şenliğimize iki gün boyunca desteklerini esirgemeyen balıkçı kardeşlerimize, katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan Dikili ve Çandarlı halkına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dikili’mizin her alanda marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.