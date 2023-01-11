Eflatun Nuri Karikatür ödülleri sahipleri ile buluştu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:46

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:46

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni,Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşti.

Bu yıl “demokrasi ve özgürlük” temasıyla 6’ncısı düzenlenen yarışmanın ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Orhan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yavuz Değirmenci ve Veysi Akay, CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı İsmet Orhan ve Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, İGC önceki dönem Başkanı Misket Dikmen, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri, oda temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Positive Live Project grubunun konseriyle taçlanan gecede, yarışmada derece alanlara ödülleri alkışlar eşliğinde verildi.

BATUR: KARİKATÜR HUKUKUN, BARIŞIN, HOŞGÖRÜNÜN YANINDADIR

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, altı yıldır düzenlenen yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve bu organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Başka Batur, karikatürün insan hayatına ve algısına derinlik kattığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bir arada olmak, karikatürün o hoşgörülü çizgisiyle dünyayı ve insanları yaşatmak çok önemli. Böyle bir organizasyonda olduğumuz için mutluyuz. Karikatür sanatı, insanların algısının gelişmesine büyük yarar sağlıyor. Karikatür sanatına hoşgörüyü görmemezlikten gelen toplum ve yöneticiler maalesef sorunlu toplumlardır ve yöneticilerdir. Eğer hoşgörü kültürünün yeşerip büyümesini istiyorsak, karikatürü hayatımızın tam ortasına koymalıyız. Hemen hemen her konuda eserler üreten karikatür sanatı, yer aldıkları yayın organlarında ilk hedef haline gelmiş ve önüne set çekilmiştir. Çünkü karikatür, adaletin olmadığı yerde hukukun yanındadır. Savaşa karşı barışın, şiddete karşı sevgi ve hoşgörünün yanındadır.”

“ÖZGÜRLÜKLERİN VE DEMOKRASİNİN ÜLKEMİZDE BAHAR HAVASI ESTİRDİĞİ GÜNLER YAKINDA”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Başkan Batur, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye’nin son sıralara indiğini, gazetecilerin tutuklanmaya devam edildiğini dile getirdi. Adalet, özgürlük ve demokrasi demeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Batur, bunun için hep birlikte mücadele ettiklerini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Buradan toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, Milli irade çerçevesinde doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla ve cesurca yerine getiren tüm basın kuruluşlarımızın değerli temsilci ve çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Biliyorsunuz, ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Ne yazık ki Türkiye’de demokrasi ve adalet her geçen gün daha fazla yara alıyor. Ama biz, hak, hukuk, adalet demeye devam ediyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz. Kalemlerin üzerindeki baskıların kalktığı, hak, hukuk ve adaletin yeniden tecelli ettiği, özgürlüklerin ve demokrasinin ülkemizde yeniden bahar havası estirdiği günler yakında. Artık özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Bu ülkede hak ve hukukun yeniden tecelli etmesini, gazetecilerin cezaevine girmediği bir ülke istiyoruz. Herkesin fikrini özgürce söylediği bir ülke istiyoruz. Bunu da sağlayacak olan bizleriz, hep birlikteyiz. Çok yakınız, kapıyı açtık, girmek üzereyiz. Bütün kalbimizle inanıyoruz; her şey güzel olacak.”

GAPPİ: HALK ADINA MÜCADELEMİZ HİÇ BİTMEYECEK

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yaptığı konuşmada 10 Ocak çalışan gazeteciler Günü’nün onurlu tarihini anlattı. 1961 yılında yapılan mücadelenin ardından geçen zamanda temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan basın özgürlüğünde çok da yol alınamadığına dikkat çeken Gappi, Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın aslında bir başkaldırı olduğunu ifade etti. Halk adına mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Gappi şunları söyledi:

“Bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Eflatun Nuri Karikatür Yarışması da aslında bence bir başkaldırıdır. Çünkü son bir yılda 31 gazetecinin toplamda 52 gün gözaltına alınmasına, 60 gazeteci hakkında soruşturma açılmasına, 127 davada 273 gazetecinin yargılanmasına, gazetecilerin yalnızca bir yılda toplamda 75 yıl hapis cezası almasına, 54 haber sitesine ve bin 355 haber içeriğine erişimin engellenmesine, RTÜK marifetiyle 61 ayrı karar ile kanallara milyonlarca lira para cezası kesilmesine, 599 basın kartının iptal edilmesine, Basın İlan Kurulu eliyle ulusal ve yerel gazetelere ceza yağdırılmasına karşı bizim isyanımızdır. Artık yazı bitti, haber bitti, sıra çizgiye geldi, çizgi de yasak hale geldi. Bu zorlu mücadele içerisinde kenetlendiğimiz ve en önemli, prestijli etkinliklerimizden olan Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nda bizlere yol arkadaşlığı yapan, bu yarışmanın ulusal boyutta altıncı kez, çok iddialı ve ses getirir hale gelmesini sağlayan Konak belediyemizin vizyoner Başkanı Abdül Batur’a, yarışmanın isim babası Sadık Pala’ya, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve jüriye teşekkür ediyorum. Halk adına mücadelemiz hiç bitmeyecek. Bağımsız, tarafsız habercilik için çok şeyi göze aldık, almaya devam edeceğiz. İzmir basını sonuna kadar ve inatla gerçekleri yazmaya devam edecek.”

PALA’DAN BAŞKAN BATUR’A KARİKATÜR MÜZESİ TEŞEKKÜRÜ

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, ödül töreninin açılış konuşmasında yarışmanın özgünlüğüne vurgu yaptı. Pala, İzmir Karikatür Müzesi’nin yeniden açılmasına olanak tanıyan Başkan Batur’a şu sözlerle teşekkür etti:

“Yarışmanın başlamasında ve devam etmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür Abdül Başkanımıza. Çünkü, Abdül Başkanımız gerçekten sanata ve karikatüre çok değer veren bir sim. Birkaç yıldır kapalı olan İzmir Karikatür Müzesi’nin Alsancak’ın göbeğinde, Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesinde açılmasına imkan sağladı. Bu sebeple en büyük alkış ve teşekkürü kendisine yapıyoruz.”