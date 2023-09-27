Ege eylül ayını yağışlı kapatacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; Ege Bölgesi, eylül ayını yağışlı bir şekilde kapatacak. 28 Eylül perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli olacak yağışların pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Tarihin en sıcak günlerini yaşayan Ege Bölgesi, Eylül ayını yağmurla kapatacak. Meteoroloji verilerine göre; Perşembe gününden itibaren bölge yağışlı hava etkisi altına girecek. Sıcaklığın mevsim normallerine inmesi beklenirken, İzmir'de nem oranı zaman zaman yüzde 90'ların üzerine çıkacağı bildirildi.
Perşembe günü İzmir'de hava sıcaklığı 28 dereceye kadar inecek.
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