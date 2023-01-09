Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla için sağanak yağışlı fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Ege Bölgesi için turuncu kodlu fırtına uyarısı verdi.
Yapılan açıklamada "10.01.2023 Salı günü Ege'de Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin eden kurum, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kodusunda uyardı.
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