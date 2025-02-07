Egeli başkanlardan acil önlem toplantısı: Erken uyarı sistemi şart

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 08:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan ile Aydın, Denizli, Manisa, Muğla büyükşehir belediye başkanları Ege Denizi’ndeki deprem hareketliliği sonrası bir araya geldi. Ortak eylem planı üzerine yapılan toplantı sonrası basına bilgi veren Gökan Zeybek, geçmişte 2020 İzmir depremi sonrası hazırlanan 278 sayfalık rapor ile 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından hazırlanan 912 sayfalık raporun TBMM’den geçtiğini hatırlattı. Türkiye’de 6.7 milyon riskli konutun 20 yıl içinde dönüştürülmesi gerektiğinin raporlarda açıkça belirtildiğini vurgulayan Zeybek, buna rağmen yeterli adım atılmadığını ifade etti. İzmir ve çevresinde tsunamiye karşı bir erken uyarı sistemi bulunmadığını belirten Zeybek, bu konuda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Zeybek, “Bazı şehirlerde bu sistem mevcut ancak Ege kıyılarındaki tüm belediye sınırlarında da hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİM KISITLANIYOR”

Yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm için finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Zeybek, “Belediyelerin İller Bankası ve Hazine’den aldığı paylar kesilerek zor duruma düşürülüyor. Belediyelerin sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarında aktif rol alması için devletin uzun vadeli faizsiz krediler sağlaması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm yetkisini yerel yönetimlere devretmemesi büyük bir engel. Yerel yönetimlere tanınan imar planlama ve uygulama yetkisi giderek kısıtlanıyor. Bu da dönüşüm süreçlerini yavaşlatıyor” dedi. Başkan Ahmet Aras da “24 yıldır deprem vergisi toplanıyor. Bu vergilerle 1 milyonu aşkın konut yapılabilirdi” dedi.