Egeli gıda ihracatçılarından ABD pazarında önemli büyüme

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:50

Ege İhracatçılar Birlikleri’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’de yürüttüğü Sağlıklı Beslenmede Türk ürünlerinin önemi projesi’nde ‘Sağlıklı Beslenmede Türk ürünlerinin önemi Turkish Tastes – TURQUALITY Projesi’nde Turkish Tastes tanıtım film çekimleri için gerçekleştirilen toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Turkish Tastes Ambassador Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uygun, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,Mehmet Ali Işık, Misafir Şefler, Şef Tom Macrina ve Şef John Byrne katıldı.

Egeli gıda ihracatçıları, ABD pazarında son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle Ege Bölgesi'nden yapılan gıda ihracatında, ABD'ye yapılan satışlar artış gösterdi. Bunun başlıca nedenleri arasında, kaliteli ürünlerin üretimi, ABD pazarına yönelik stratejik tanıtım çalışmaları ve tüketici taleplerine uygun ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, ABD pazarındaki sağlıklı gıda talebinin artması da Ege'den ihraç edilen zeytin, zeytinyağı, kuru meyve gibi ürünlerin popülaritesini artırdı. Bu büyüme, hem ihracatçıların gelirlerini yükseltti hem de Türkiye'nin ABD pazarındaki payını artırmasına katkıda bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türk gıda sektörümüz, ABD pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve ihracatını artırmak adına büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. TURQUALITY Projemiz, 2019 yılında ABD’de güçlü, köklü kuruluşlar ve ticari bağlantılar kurmak için katalizör rolü oynayacak üst düzey profesyonellerden oluşan Turkish Tastes topluluğunu inşa etmek üzere başlatıldı. Yaklaşık 6 senedir ticarileşme yolunda büyük adımlar attık, ABD’nin en büyük gıda distrübütörleri Türk firmalarımızla işbirlikleri kurdu. ABD HoReCa sektörü, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları ile birlikte büyük network oluşturduk” dedi.