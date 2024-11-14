Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Yoksulluk yine can aldı!

Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Yoksulluk yine can aldı!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Selçuk'ta 5 kardeşin yaşamını yitirdiği olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Örs ayrıca İzmir’de Tarihi Elektrik Fabrikası'nın imarını değiştirilme çalışmalarında yaşanan son gelişmeleri anlattı.
Mehmet Şakir Örs, Kaz Dağları'nda başlayan ağaç katlimıyla ilgili de konuştu.
CHP gündemini de değerlendiren Örs'ün konuk olduğu İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programını Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
Etiketler: #Selçuk
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