Ege’nin Gündemi’nde bu hafta
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlerin Türkiye'nin Ege kıyısında oluşturduğu korkuyu değerlendirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği para cezalarını ve valiliklerin sokak hayvanlarını toplamayan belediyelere uygulayacağı para cezasını da konuşan Örs, ayrıca Çeşme'de yapılmak istenen GES projesine halkın gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
Etiketler: #İzmir Büyükşehir Belediyesi
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