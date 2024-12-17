Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: CHP’li belediyeler hacze karşı ne yapacak?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: CHP’li belediyeler hacze karşı ne yapacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:56

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, CHP'li belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi uygulanmasını yorumladı. 

Örs ayrıca asgari ücret görüşmelerini ve yurttaşın derinleşen ekonomik krizde beklentileri değerlendirdi.

Mehmet Şakir Örs, katliam yasası olarak bilinen sokak hayvanları yasasını Ege Bölgesi'ndeki belediyelerin bakış açısını anlattı.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


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