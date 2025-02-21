EGİAD sakız ağacına sahip çıkıyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:04

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:17

Dünyada yalnızca Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen ve Çeşme'de kaybolmaya yüz tutmuş sakız ağaçlarının anavatanı Çeşme'ye geri kazandırmayı amaçlayan Sakız Ağacım Çeşme projesi için S.S. ÇEŞMEKÖY Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği bir araya geldi.

Kooperatife sakız fidanı bağışlayan EGİAD, Çeşme’de kendi adına bir koru oluşturmak üzere çalışma başlattı. EGİAD Dernek Merkezi’nde yapılan protokol imza töreninde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “Sürdürülebilir katkı yapmak hedefiyle yola çıktık ve üyelerimizin desteğiyle gelecek nesillere daha çok sakız ağacı bırakabilmek için adım attık” dedi. S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz da “Sakız ağacının ülkemiz ve dünya için ekonomik değeri çok yüksek. Bugün piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde. Ümit ediyorum ki Çeşme önderliğinde sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydalar anlaşılacak” dedi.