Eğitimcilerden MEB’e çağrı: Hamaseti bırakıp görevinizi yapın

Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:41

Güncelleme: 16.09.2024 - 17:41

Birçok problemle başlayan yeni eğitim öğretim yılında eğitimcileri Milli Eğitim Bakanlığı’na tepkileri sürüyor. Eğitim-İş, eğitim sisteminin mevcut durumuna dikkat çekerek, 81 ilinde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eylem yaptı. İzmir’de de il müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler “Eğitimde tasarruf olmaz! Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez, Sağlıklı eğitim, güvenli okul haktır; Hakkımızı alacağız!” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sık sık “Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz" sloganları atan grup adına konuşan Eğitim-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Barış Düdü, okullarda hijyen ve güvenliğin sağlanması, temizlik ve güvenlik personelinin kalıcı kadrolarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerle birlikte tüm Türkiye'de alanlarda olacaklarını açıkladı.

“Kendi lükslerini ‘itibardan tasarruf olmaz’ tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, 3. sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Düdü, yıllardır okullarda temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının da giderilmesi için işinin uzmanı kadrolu personelin istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı. Düde, pandemi sürecinde okulların hijyeninin öneminin anlaşılmış olmasına rağmen, artan şiddet olayları ve MEB’in bu konudaki yetersizliğinin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli çalışma düzenlemelerinin getirilmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Düdü, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede, devletin bu tür düşük ücretli iş tekliflerinin utanç verici ve hukuksuz olduğunu söyledi.

Bakan Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattıklarını aktaran Düdü, “Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, hem eğitim emekçileri hem de öğrenciler için bir haktır ve bu haktan vazgeçmeyeceğiz!. Hamaseti bırakıp görevinizi yapın” çağrısında bulundu.