El değiştiren belediyelerin borç yükü

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:36
El değiştiren belediyelerin borç yükü
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, 31 Mart seçimlerinin ardında AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin şaşırtan borçları değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



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